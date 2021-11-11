MKE Ankaragücü Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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MKE Ankaragücü Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 13. haftada deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına 4 günlük izinin ardından başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, 13. haftada deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına 4 günlük izinin ardından başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, şut ve koordinasyon çalıştı, çift kale maç yaptı.

Sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmayan MKE Ankaragücü, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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