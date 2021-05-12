MKE Ankaragücü 5. kez küme düştü
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MKE Ankaragücü 5. kez küme düştü

MKE Ankaragücü 5. kez küme düştü
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, 52. kez yer aldığı Süper Lig'e 5. defa veda etti.

Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, 52. kez yer aldığı Süper Lig'e 5. defa veda etti.

Süper Lig'in 41. haftasındaki Kasımpaşa maçına galibiyet hedefiyle çıkan MKE Ankaragücü, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü'nün ikili ve üçlü averaj durumlarında ligde kalma şansı kalmadı.

Bu sezon 52. kez Süper Lig'de mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 5. defa küme düştü.

MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012 sezonlarında da küme düşmüştü.

Başkent ekibi, geçen sezon Süper Lig'i son sırada tamamlamış, salgın nedeniyle TFF kararıyla küme düşme kaldırılınca bu sezon da en üst ligde mücadele etmeye devam etmişti.

Son 5 maçını kaybetti

Sarı-lacivertli ekibi bu sezon Fuat Çapa, Mustafa Dalcı ve Hikmet Karaman çalıştırdı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde önce iyi bir hava yakalayarak çıkışa geçen başkent ekibi, başarılı performansını son haftalara yansıtamadı.

Takımın başına 25. haftada geçen Karaman yönetiminde ilk 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, bu süreçte 20. sıradan 13. basamağa kadar yükselmeyi başardı.

Ancak oynadığı son 5 maçı kaybeden, son 7 haftada sadece 2 puan alabilen sarı-lacivertli ekip, bitime bir hafta kala küme düştü.

MKE Ankaragücü, son üç sezondur yer aldığı Süper Lig'e, Aytemiz Alanyaspor maçıyla veda edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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