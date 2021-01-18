Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

18.01.2021 21:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:12
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdem BayıkFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 59 Lemos), Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 78 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 78 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Pelkas, Thiam (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 59 Lemos), Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 78 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 78 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Pelkas, Thiam (Dk. 73 Cisse), Samatta

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca (Dk. 58 Borven), Lukasik (Dk. 74 Diousse), Lobjanidze (Dk. 74 Alper Potuk), Paintsil, Cekici (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Bolingi (Dk. 58 Emre Güral)

Goller: Dk. 28 Thiam, Dk. 34 Samatta, Dk. 67 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 90+4 Emre Güral (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ozan Tufan, Dk. 45+2 Thiam (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Cekici (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Samatta, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Valencia'nın kontrol ettikten sonra uygun durumda yerden vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

66. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında altıpas önünde iyi pozisyon alan Pelkas'ın vole vuruşunda, top üstten auta çıktı.

67. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rakibinin hatalı pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Valencia'nın uzaktan şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.

90+4. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın sağ ayağıyla vuruşunda, top ağlara gitti: 3-1.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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