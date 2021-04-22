MKE Ankaragücü, 2 yıl sonra 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı
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MKE Ankaragücü, 2 yıl sonra 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

MKE Ankaragücü, 2 yıl sonra 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2 yıl sonra 5 maçlık yenilmezlik serisine imza attı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2 yıl sonra 5 maçlık yenilmezlik serisine imza attı.

Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Denizlispor'la sahasında 1-1 berabere kaldı.

Son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen başkent ekibi, bunu 2 yıl sonra tekrar başardı. Sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda 11 Şubat-9 Mart'ta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Karaman'ın öğrencileri ise son 5 maçında Fraport-TAV Antalyaspor ile Gençlerbirliği'ni yenip, İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'la berabere kaldı.

Hikmet Karaman'la 12 maçta 20 puan

MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 12 maçta 20 puan elde etti.

Karaman'dan önce ligde 22 maçta 18 puan toplayan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla büyük bir çıkış yakaladı.

Bu 12 maçta 5'er galibiyet ve beraberlik alan MKE Ankaragücü, sadece Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor'a kaybetti. Bu dönemde Galatasaray'ı yenen ve zorlu Beşiktaş deplasmanından da 1 puan çıkaran MKE Ankaragücü, düşme hattının da üstüne çıktı.

Takımı 20. sırada alan Karaman, 36. hafta sonunda sarı-lacivertlileri düşme hattının 4 puan önünde 38 puanla 14. basamağa kadar çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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