Mızraklı: "Yüreğimizde ve aklımızda gençlerin geleceği için sorumluluk barındırmalıyız"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Başkan Mızraklı'ya yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, odanın yürüttüğü çalışmaları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile paylaştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Mızraklı'ya yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Kaya, tüm çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılmasının önemini anlattı. Başkan Kaya, DTSO tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu, yönetiminde yer alması gereken projeleri Mızraklı'ya sundu.

Sunumun ardından konuşan Mızraklı, Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine teşekkür ederek, projelerin kolektif bir akılla ortaya çıkmış ve pratikleşmeye uygun olduğunu belirtti. Mızraklı, katılımcı demokrasinin önemini anlatarak, Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırladığı çalışmanın ileri ki süreçte hazırlayacakları stratejik çalışma programına önemli katkılar sunacağını ifade etti. Mızraklı, "Bir kent için yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin merkezi yönetimlerden önce geliyor. Hepimiz aynı kentteyiz, aynı sokaktayız ama bu sokağın büyük üyeleri gelinecek olduğu zaman o aynı sokakta olanların birbirini tanıması gerekiyor, birbiriyle işbirliği protokolleri olması gerekiyor, çalışma tarzlarının olması gerekiyor" dedi.

"Küçük desteklerle büyük sıçramalara yapılabilir"

Kentteki genç işsizlik oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Mızraklı, yüreklerinde ve akıllarında gençlerin geleceği için sorumluluk barındırmaları gerektiğini vurguladı. Kent dinamiklerinin birlikte hareket etmesiyle daha güçlü çalışmalarının ortaya çıkacağını ifade eden Mızraklı son olarak şunları söyledi:

"Sorunlarla başa çıkmak ve ilerleme kaydedebilmek için kentteki tüm farklı kesim ve dinamiklerle bir araya gelmek ve birlikte hareket gerekiyor. Bunu bilgiden tutun emeğe kadar birçok başlıkta bir araya getirilen, yer yer dayanışma ve güç birliği ekonomileri diyebileceğimiz başlıklar altında tarif edebileceğimiz, buna ister enerji, ister tarım, ister perakende deyin hangi sektör olursa olsun buralarda bir takım fırsatların olduğunu hepimiz çok iyi görüyoruz. Ama tek başına kendi mecalimizle yapamayacağımız bazen küçücük bir destekle sıçrama yaptırabileceğimiz işler vardır." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA