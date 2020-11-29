Mizan İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle insani felaket yaşanabilir
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Mizan İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle insani felaket yaşanabilir

29.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:45
Mizan İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle insani felaket yaşanabilir

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, sağlık sisteminin yetersiz olduğu Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, sağlık sisteminin yetersiz olduğu Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Mizan İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen kişilerden yüzde 20'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Son dönemde bölgedeki günlük vaka sayısının 1000'e yaklaştığına işaret edilen açıklamada, Gazze'deki hastanelerde sınırlı sayıda yatak ve tıbbi cihaz ile malzeme bulunduğuna dikkati çekildi.

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Açıklamada ayrıca İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle sağlık sisteminin zor durumda olduğu Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinlinin sağlığından endişe duyulduğu ifade edildi.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Gazze'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 97'ye vaka sayısı da 19 bin 898'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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