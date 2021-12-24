Mizah Festivali'nde kahkaha dolu final

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından beşinci kez düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali, şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki El Ele Müzik Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde sahnelenen Efdal Altun ile "Komiklasik" konseriyle sona erdi. Müzik ve mizahın harmanlandığı gecede İzmirliler kahkahaya ve sanata doydu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) "Komiklasik" etkinliğiyle son buldu. İbrahim Yazıcı'nın şefliğini yaptığı El Ele Müzik Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan viyola sanatçısı Efdal Altun'un "Komiklasik" konserine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Dünya müziğinden örneklerin eğlenceli bir performans eşliğinde sahnelendiği konserde Efdal Altun'un müziği mizahla birleştiren gösterisi izleyenleri kahkahaya boğdu.

17-23 Aralık tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen festival, hafta boyunca Türk mizahının usta isimlerini anarken, birbirinden renkli etkinliklerle İzmirlilere gülümseten bir hafta yaşattı.

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