Miyomlar infertilite (kısırlık) nedeni!

28.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:58

Fibroid veya leiomyom olarak da adlandırılan miyomlar rahimin kas dokusundan köken almış iyi huylu urlardır.Üreme çağındaki kadınların %20 sinde miyom görülür.Miyomların kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik faktörler,hormonal ve çevresel faktörlerin etkili olabileceğini gösteren çalışmalar vardır.

Miyomlarrahmin(uterus) ve rahim ağzının(serviks) yapısı veya şeklinde değişikliklere neden olabilirler.Bulunduğu yere göre milyonları üç gruba ayırabiliriz;

-Rahim dışına doğru büyümüş (subseröz) miyomlar

-Rahim duvarı içinde büyüyen ( intramural) miyomlar

-Rahim içine ,kaviteye (submukozal) miyomlar

İnfertilite problemi yaşayan kadınların %5-%10 unda miyom tespit edilebilir.Miyomların rahimdeki yer ve büyüklükleri bir infertilite nedeni olabilir.Bazen rahim dışına büyümüş çok büyük bir miyom herhangi bir soruna yol açmazken, bazende rahim içindeki çok küçük bir miyom çocuk sahibi olmak açısından problem doğurabilir.

MİYOMLAR nasıl çocuk sahibi olmaya engel olabiliyor ?

-Rahim ağzına yerleşmiş,rahim giriş yolunu deforme eden miyomlar,rahim içine spermlerin geçişine engel olabilir, rahim içine ulaşabilen sperm sayısını azaltabilir

-Tüplerin rahme giriş kısmında yerleşen miyomlar, tüpleri tıkayarak,yumurta ve spermin birleşmesine engel olabilir

-Rahim içine büyümüş ve endometrium baskı yapan miyomlar,embriyonun rahim içine yerleşmesine engel olabilir

-Rahim damar yapısını bozarak, kan akımını etkileyebilir, bu durumda embriyonun rahme tutunması ve gelişimi olumsuz etkilenebilir.

Her tespit edilen miyomun ameliyat ile alınması gerekmez.Miyomlar neden oldukları şikayetlere göre değerlendirilmelidir.

-Çok büyük ve ağrı yapan miyomlar,

-Tıbbi tedaviye rağmen azaltılamayan ve anemiye (kansızlık) neden olan fazla miktarda ve uzun süren kanamalar,

-Gebeliğe engel olan miyomlar

Operasyon ile çıkarılabilir.Operasyon açık(laparotomi) veya kapalı (laparoskopi) uygulanabilir.

Miyomların oluş nedeni tam olarak bilinmediğinden , zamanla tekrar oluşabilecekleri unutulmamalıdır !

Kaynak: Bültenler