MIYC Kış Trofesi 2. ayak yarışlarına Kovid-19 engeli
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MIYC Kış Trofesi 2. ayak yarışlarına Kovid-19 engeli

08.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:00
MIYC Kış Trofesi 2. ayak yarışlarına Kovid-19 engeli

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13-14 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan MIYC Kış Trofesi 2. ayak yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13-14 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan MIYC Kış Trofesi 2. ayak yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemi önlemleri kapsamında devam eden hafta sonu yasakları nedeniyle, 13-14 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladığımız MIYC Kış Trofesi 2. ayak yarışımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Güncel yarış tarihi ilerleyen günlerde ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, 23-24 Ocak'ta yapılması planlanan MIYC Kış Trofesi 1. ayak yarışı da yine aynı gerekçelerle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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