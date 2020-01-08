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MİYC Kış Trofesi 12 yaşında

Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) organize edilen MIYC Kış Trofesi yat yarışları bu yıl 12. kez düzenlenecek.

08.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:46
MİYC Kış Trofesi 12 yaşında

ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) organize edilen MIYC Kış Trofesi yat yarışları bu yıl 12. kez düzenlenecek.

Marmaris Körfezi'nde 11-12 Ocak'ta gerçekleştirilecek yarışlar 6 ayaktan oluşacak.

Cuma günü kayıtlar ve açılış kokteyliyle başlayacak organizasyonda hafta sonu 3 yarış yapılması planlıyor.

Yerli ve yabancı yatçıların katılacağı yarışlarda 40 civarında teknenin yelken açması bekleniyor.

Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen yarış heyecanına, Marmarisliler de kıyıdan izleyerek ortak olacak.

Kaynak: AA
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