Miyazaki, 'Elden Ring'i Dark souls'a kıyasla daha fazla oyuncu bitirecek'

Dark Souls, Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice gibi baş yapıtlara imzasını atan FromSoftware'in önümüzdeki haftalarda çıkış yapacak yeni oyunu Elden Ring'in zorluk seviyesi hakkında bir kıyaslama yapıldı.

ELDEN RING ZORLUK SEVİYESİ AÇIKLANDI

Video oyun tasarımcısı Hidetaka Miyazaki, Elden Ring'i Dark Souls'a kıyasla daha fazla oyuncunun bitireceğini açıkladı. FromSoftware'in yaklaşan açık dünya RPG oyunun zorluk seviyesinde oyuncuları pek fazla zorlamayacakları anlaşıldı.

SERİNİN EN ZOR OYUNU SEKİRO

FromSoftware'in en son çıkardığı oyunlardan biri Sekiro Shadows Die Twice, stüdyonun en acımasız oyunlarından biri olarak bilinmektedir. Oynanış açısından Dark Souls ve Bloodborne'dan daha doğrusal ve aksiyon ağırlıklıdır. Steam'de paylaşılan verilere göre Sekiro oyuncularının yüzde 23'ünden biraz fazlası Sekiro'nun en yaygın sonuna ulaştı ve diğer üç farklı sona ise yüzde 15 ve yüzde 19 arasında değişiyor.

GELİŞTİRİCİDEN OYUNCULARA HAYAT DERSİ

Hidetaka Miyazaki, "Bu oyunlara yaklaşımımızın sadece Elden Ring değil, oyuncuyu zorlukların üstesinden gelmeye teşvik etmek için tasarlamak olduğunu hissediyorum. Bunun için zora girmeye ya da işleri zora koymaya çalışmıyoruz. Oyuncuların kurnazlıklarını kullanmalarını, oyunu incelemelerini, neler olduğunu ezberlemelerini ve hatalarından ders çıkarmalarını istiyoruz. Oyunculara oyunun haksız yere cezalandırıcı olduğunu hissetmelerini değil, aksine zor bir karşılaşmayı kazanma ve ilerleme sağlama şansı olduğunu istiyoruz."