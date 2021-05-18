Mix Serbest Bayrak Yüzme Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı
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Mix Serbest Bayrak Yüzme Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı

Mix Serbest Bayrak Yüzme Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda Mix Serbest Bayrak Milli Takımı finale yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda Mix Serbest Bayrak Milli Takımı finale yükseldi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcularımız Baturalp Ünlü, Efe Turan, Merve Tuncel ve Deniz Ertan'dan oluşan Mix Serbest Bayrak Takım'ımız, 4x200 metre yarışında 7.45.85'lik derecesiyle 7. olarak final yüzmeye hak kazanmıştır. Sporcularımız ile antrenörleri Musa Özcan, Eray Açıkgöz ve Gjon Shyti'yi tebrik ediyor, finalde başarılar diliyoruz." denildi.

Şampiyonada 4x200 metre mix serbest final yarışı bu akşam yapılacak.

23 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 12'şer kadın ve erkek olmak üzere toplam 24 sporcu temsil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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