MIUI 12 Tanıtım Etkinliğinden Sonra Xiaomi'den MIUI 13 Paylaşımı
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MIUI 12 Tanıtım Etkinliğinden Sonra Xiaomi'den MIUI 13 Paylaşımı

Xiaomi, bugün resmi olarak MIUI 12 güncellemesini duyurdu ve uygun cihazlar Çin'de kapalı beta güncellemeleri almaya başladı. MIUI 12 final sürümünün Haziran ayı sonunda yayınlanması bekleniyor.

MIUI 12 Tanıtım Etkinliğinden Sonra Xiaomi'den MIUI 13 Paylaşımı
27.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:27

Xiaomi, bugün resmi olarak MIUI 12 güncellemesini duyurdu ve uygun cihazlar Çin'de kapalı beta güncellemeleri almaya başladı. MIUI 12 final sürümünün Haziran ayı sonunda yayınlanması bekleniyor. Şirket, yeni duyurduğu mobil işletim sisteminin yeni sürümü MIUI 13 üzerinde çalışmaya başladığını da duyurdu.

Xiaomi'den MIUI 13 Katılım Anketi

Xiaomi telefonlara güç verecek yeni yazılım MIUI 12 bugün resmi olarak duyuruldu. MIUI 12 özellikleri, MIUI 12 ile gelen yenilikler ve MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlar (telefonlar) listesi de paylaşıldı. MIUI 12 tanıtım etkinliğinden hemen sonra Çin'deki mi Topluluğu'nda bir gönderi paylaştı. Gönder, ilgilenen kullanıcıları MIUI 13 için Özellik Tasarım Anketi'ne katılmaya çağırıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi, henüz cihazlarına kararlı MIUI 12 güncellemesini sunmadı ancak muhtemelen gelecek yıl piyasaya sürülecek MIUI 13 üzerinde çalışmaya başladı. MIUI başındaki isim, "yazılım cep telefonlarının ruhudur ve donanım bir dereceye kadar daha önemlidir" sözüyle sunumu başlatmıştı. Bu, Xiaomi'nin mobil işletim sistemine ne kadar bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Aslında MIUI olmasaydı şimdi bir Xiaomi olmazdı.

Şirket, MIUI 12 için global tanıtım etkinliğini henüz duyurmadı. Xiaomi'nin 30 Nisan'da planlanan bir online etkinliği var ancak bu Redmi Note 9 serisinin Avrupa lansmanı olacak.

Xiaomi MIUI 12 Özellikleri, Yenilikler

Yeni ayarlar ve bildirim paneli

Yeni sistem kullanıcı arayüzü

Yeni ekran kilidi ve animasyonlu duvar kağıdı

Maske sistemi

Yeni dinamik yazı tipi

Ultra pil tasarrufu

Yeni Hava Durumu uygulaması

Tüm Xiaomi MIUI 12 özelliklerine (MIUI 12 ile gelen yeniliklere) blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İlk Parti

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi mi 10 Youth Edition

Xiaomi mi 9 Pro 5G

Xiaomi mi 9 Explorer Edition

Xiaomi mi 9

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İkinci Parti

Xiaomi mi Mix 3

Xiaomi mi Mix 2S

Xiaomi mi CC9 Pro

Xiaomi mi CC9

Xiaomi mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi mi 9 SE

Xiaomi mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi mi 8 Explorer Edition

Xiaomi mi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - Üçüncü Parti

Xiaomi mi CC9e

Xiaomi mi Note 3

Xiaomi mi Max 3

Xiaomi mi 8 Youth Edition

Xiaomi mi 8 SE

Xiaomi mi Mix 2

Xiaomi mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2

Kaynak: Tamindir

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