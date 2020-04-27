MIUI 12 Tanıtım Etkinliğinden Sonra Xiaomi'den MIUI 13 Paylaşımı
Xiaomi, bugün resmi olarak MIUI 12 güncellemesini duyurdu ve uygun cihazlar Çin'de kapalı beta güncellemeleri almaya başladı. MIUI 12 final sürümünün Haziran ayı sonunda yayınlanması bekleniyor.
Xiaomi, bugün resmi olarak MIUI 12 güncellemesini duyurdu ve uygun cihazlar Çin'de kapalı beta güncellemeleri almaya başladı. MIUI 12 final sürümünün Haziran ayı sonunda yayınlanması bekleniyor. Şirket, yeni duyurduğu mobil işletim sisteminin yeni sürümü MIUI 13 üzerinde çalışmaya başladığını da duyurdu.
Xiaomi'den MIUI 13 Katılım Anketi
Xiaomi telefonlara güç verecek yeni yazılım MIUI 12 bugün resmi olarak duyuruldu. MIUI 12 özellikleri, MIUI 12 ile gelen yenilikler ve MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlar (telefonlar) listesi de paylaşıldı. MIUI 12 tanıtım etkinliğinden hemen sonra Çin'deki mi Topluluğu'nda bir gönderi paylaştı. Gönder, ilgilenen kullanıcıları MIUI 13 için Özellik Tasarım Anketi'ne katılmaya çağırıyor.
Çinli akıllı telefon üreticisi, henüz cihazlarına kararlı MIUI 12 güncellemesini sunmadı ancak muhtemelen gelecek yıl piyasaya sürülecek MIUI 13 üzerinde çalışmaya başladı. MIUI başındaki isim, "yazılım cep telefonlarının ruhudur ve donanım bir dereceye kadar daha önemlidir" sözüyle sunumu başlatmıştı. Bu, Xiaomi'nin mobil işletim sistemine ne kadar bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Aslında MIUI olmasaydı şimdi bir Xiaomi olmazdı.
Şirket, MIUI 12 için global tanıtım etkinliğini henüz duyurmadı. Xiaomi'nin 30 Nisan'da planlanan bir online etkinliği var ancak bu Redmi Note 9 serisinin Avrupa lansmanı olacak.
Xiaomi MIUI 12 Özellikleri, Yenilikler
Yeni ayarlar ve bildirim paneli
Yeni sistem kullanıcı arayüzü
Yeni ekran kilidi ve animasyonlu duvar kağıdı
Maske sistemi
Yeni dinamik yazı tipi
Ultra pil tasarrufu
Yeni Hava Durumu uygulaması
Tüm Xiaomi MIUI 12 özelliklerine (MIUI 12 ile gelen yeniliklere) blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İlk Parti
Xiaomi mi 10
Xiaomi mi 10 Pro
Xiaomi mi 10 Youth Edition
Xiaomi mi 9 Pro 5G
Xiaomi mi 9 Explorer Edition
Xiaomi mi 9
Redmi K30 Pro Zoom Edition
Redmi K30 Pro
Redmi K30 5G
Redmi K30
Redmi K20 Pro Premium Edition
Redmi K20 Pro
Redmi K20
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İkinci Parti
Xiaomi mi Mix 3
Xiaomi mi Mix 2S
Xiaomi mi CC9 Pro
Xiaomi mi CC9
Xiaomi mi CC9 Meitu Edition
Xiaomi mi 9 SE
Xiaomi mi 8 Screen Fingerprint Edition
Xiaomi mi 8 Explorer Edition
Xiaomi mi 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 7
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - Üçüncü Parti
Xiaomi mi CC9e
Xiaomi mi Note 3
Xiaomi mi Max 3
Xiaomi mi 8 Youth Edition
Xiaomi mi 8 SE
Xiaomi mi Mix 2
Xiaomi mi 6X
Redmi Note 8
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi 6 Pro
Redmi 6
Redmi 6A
Redmi Note 5
Redmi S2