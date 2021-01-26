MITT 2021 için hazırlıklar devam ediyor: Türkiye'ye ilgi yüksek olacak
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MITT 2021 için hazırlıklar devam ediyor: Türkiye'ye ilgi yüksek olacak

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:32
MITT 2021 için hazırlıklar devam ediyor: Türkiye'ye ilgi yüksek olacak

MITT 2021 fuarının salgın nedeniyle yapılmayacağı ile ilgili bazı söylentiler üzerine bir açıklama geldi. Turizm sektörü MITT 2021'de buluşacak.

MITT 2021 fuarının salgın nedeniyle yapılmayacağı ile ilgili bazı söylentiler üzerine bir açıklama geldi. Turizm sektörü MITT 2021'de buluşacak.

Yapılan açıklama şöyle:

Hyve Group tarafından 16 - 18 Mart 2021 tarihlerinde Moskova, Crocus Expo Fuar Merkezinde düzenlenecek MITT 2021 fuarı hazırlıkları sürmektedir.

Yaklaşık 1 yıldır pandemi nedeniyle yüz yüze görüşme imkanı olmayan turizm profesyonellerinin MITT 2021'de yüz yüze (B2B) görüşmelerini yapmalarını sağlayacak ilk fuar olacak. Fuar gerekli tüm sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Hem Rusya iç pazarı, hem de outgoing pazarının önemli ülkeleri, destinasyonları ve oyuncuları bu fuarda yerlerini alacak.

Sanal fuarların gerekli verimi ve geri dönüşleri sağlamaması, gerçek fuarların önemi bir kez daha göstermiştir. Turizm sezonu öncesi, sektör paydaşlarına iş bağlantılarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız.

MITT 2021'de Türkiye'ye ilgi yüksek olacak

2019 ve 2020'de olduğu gibi 2021'de de Türkiye, Rus turistler için 1 numaralı tatil destinasyonu olacak. İklim koşulları, hizmet kalitesi ve güvenli turizm sertifikası sebebiyle Türkiye'yi tercih eden Rus turistlerin kendilerini güvende hissederek, tatillerinden memnun kaldıkları görüldü. 

Daha önce Türkiye'de tatil yapmamış Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesi ve Rus turistlerin yeni destinasyonları keşfetme arzusu Türkiye turizmini geliştirme fırsatı olacaktır. MITT 2021 fuarı, Rus pazarında daha fazla yer almak isteyen isteyen destinasyon ve otellerin tanıtımlarını yapmaları ve yeni iş birlikleri oluşturmaları için elverişli bir ortam olacaktır.

Kaynak: Tourism Today

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