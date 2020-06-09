Mitsubishi Motors Covid-19 Bildirgesi'ne katıldı Mitsubishi Motors Corporation (MMC); tedavi edici ilaçların, aşıların, medikal cihaz ve enfeksiyonu kontrol altına alabilecek ürünlerin geleneksel olmayan yöntemlerle geliştirilmesi ve üretilmesi ile sağlanabileceğini savunan Covid-19 Bildirgesi’ne katıldı.

Mitsubishi Motors Corporation (MMC); tedavi edici ilaçların, aşıların, medikal cihaz ve enfeksiyonu kontrol altına alabilecek ürünlerin geleneksel olmayan yöntemlerle geliştirilmesi ve üretilmesi ile sağlanabileceğini savunan Covid-19 Bildirgesi'ne katıldı.

Mitsubishi Motors, bu bildirge doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 salgınının sona erdiğini duyurana kadar pandemiyi durdurmayı amaçlayan faaliyetlere yönelik olarak patent, faydalı model, tasarım veya telif gibi haklar talep etmeyecek veya bunlar için başvuruda bulunmayacak. Mitsubishi Motors, COVID-19'un yayılmasına karşı alınan önlemleri desteklemeyi sürdürecek.

TEMSA Motorlu Araçlar'da, Mitsubishi Motors yetkili satıcı ve servislerinde bütün dünyayı saran Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri çerçevesinde müşterilerinin, yetkili satıcı ve servis çalışanlarının sağlığı için önlem ve tedbirlerini arttırdı.

TEMSA Motorlu Araçlar, araç kabulü esnasında tüm araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor, servis işlemleri tamamlandıktan sonra yine dezenfekte ederek, teslimatını gerçekleştiriyor. Ayrıca, kabul esnasındaki temizlik işleminden sonra aracın temas noktalarını maskeleme kılıfları ile sararak sonraki işlemleri gerçekleştiriyor.