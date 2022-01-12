Mitsubishi L200, 4. kez en çok tercih edilen pick-up oldu

Temsa Motorlu Araçlar tarafından satışa sunulan Mitsubishi L200, 4 yıl üst üste pick-up satışlarında lider olmayı başardı.

Temsa açıklamasına göre, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlara göre, L200, 4. kez en çok tercih edilen pick-up oldu.

Mitsubishi L200, geçen yıl 3 bin 775 adetle tüm pick-up satışlarından yüzde 34,1 pay aldı.

Mitsubishi Motors'un 70 yıllık pick-up teknolojisiyle tasarlanan, yüksek donanım seviyesine sahip Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. ???????

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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