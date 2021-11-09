Mitsubishi Electric, üretimi dijitalleştiren teknolojilerini anlattı

Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği 7 ayrı webinarda paydaşlarıyla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji markası Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen webinarlar kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Geleceği referans alan teknolojik yaklaşımların masaya yatırıldığı webinar dizisinde; şirketin FR-E800 serisi frekans inverterleri, akıllı PLC serisi, M80/M800 serisi CNC kontrol üniteleri, merkezi denetleme kontrol ve veri toplama sistemi MAPS Scada, geleceğin otomasyon ihtiyacını karşılayan J5 Servo Motor serisi ve son olarak yeni nesil üretim hatlarında giderek yaygınlaşan iş birlikçi robotları tanıtıldı.

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