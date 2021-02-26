Mitsubishi Electric üretime yönelik siber saldırı algılama teknolojisi geliştirdi

Mitsubishi Electric'in kritik altyapı sistemleri için geliştirdiği yeni Siber Saldırı Algılama Teknolojisi; davranışları aracılığıyla daha önce bilinmeyen virüsleri bile tespit etmenin yanı sıra bilgi sızıntılarını ve bununla bağlantılı zararları önleme imkanı sunuyor.

Mitsubishi Electric'in kritik altyapı sistemleri için geliştirdiği yeni Siber Saldırı Algılama Teknolojisi; davranışları aracılığıyla daha önce bilinmeyen virüsleri bile tespit etmenin yanı sıra bilgi sızıntılarını ve bununla bağlantılı zararları önleme imkanı sunuyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, Türkiye Bilişim Derneği tarafından gerçekleştirilen 4. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne katıldı.

Etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey'in moderatörlüğündeki "İnsan Odaklı Siber Güvenlik Stratejileri" oturumunda katılımcılarla bir araya gelen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, Mitsubishi Electric'in geliştirdiği siber savunma teknolojisi hakkında bilgi verdi. Bizel ayrıca dijitalleşme, yapay zeka ve siber güvenliğin üretime sağladığı avantajları sektör profesyonelleriyle paylaştı.

"Siber savunma sistemi, pek çok saldırı senaryosu üzerinde çalışılarak hayata geçirildi"

Açıklamada etkinlikteki açıklamalarına yer verilen Bizel, şunları kaydetti:

"Fabrika içerisinde üretilen verilerin bulut sistemlerine taşınarak orada anlamlı hale gelmesini ve üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayan e-F@ctory altyapımız sayesinde üretimde çok yüksek hız, maliyet tasarrufu, kalite ve verimlilik artışı sağlıyoruz. Fabrika içinde çalışan binlerce akıllı cihazın saniyeler içinde ürettiği on binlerce verinin korunması üretici için kritik önem taşıyor. Mitsubishi Electric olarak sisteme faydalı olmayan yazılımların ve virüslerin entegre olmasını önlemek için çalışıyoruz.

Bunu da virüs programlarının yaptığı karşılaştırma metotlarından farklı olarak, bozucu etki yaratan komutların davranışlarını modelleyen bir sistem üzerinden gerçekleştiriyoruz. Fabrika içindeki motor sistemlerimizi korumak amacıyla geliştirdiğimiz bu siber savunma sistemi, pek çok saldırı senaryosu üzerinde çalışılarak hayata geçirildi. Mitsubishi Electric, sisteme emredilen komutların işlevini anlamak için otomasyon ürünleri içinde gelen normal komutlarla zararlı komutları anlayabilecek bir davranışsal model kullanıyor. Sisteme rutin olarak verdiğiniz komutların dışında farklı komutlar geldiği takdirde analiz ediliyor ve inceleniyor."

Bizel, Mitsubishi Electric'in geliştirdiği sistem sayesinde bilgisayar virüsü davranışlarının 50 farklı modelde sınıflandırabildiğini belirterek, "Symantec'in internet güvenliği hakkındaki en son raporu, her gün bir milyon yeni virüsün ortaya çıktığını öne sürüyor. Mitsubishi Electric'in yeni geliştirdiği Kritik Altyapı Sistemleri için Siber Saldırı Algılama Teknolojisi; davranışları aracılığıyla daha önce bilinmeyen virüsleri bile tespit etmenin yanı sıra bilgi sızıntılarını ve bununla bağlantılı zararları önleme imkanı sunuyor. Böylece, üretimde dijitalleşirken siber güvenlik endişeleri olmadan geleceğe hazırlanmak mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak