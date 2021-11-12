Mitsubishi Electric, üretim hatlarını dijitalleştiren teknolojilerini "WIN EURASIA Fuarı"nda tanıtıyor

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, "Dijital Fabrikalar Zamanı' konseptiyle hazırlandığımız WIN EURASIA Fuarı'nda, sanayinin amiral gemisini oluşturan fabrikalarda üretim hatlarını dijitalleştiren ve otomatize eden teknolojilerimizi tanıtıyoruz." dedi.

Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mitsubishi Electric olarak bir asırdır pek çok alanda inovatif teknolojiler geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki ana faaliyet alanlarından olan endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri ve Mekatronik CNC sistemleriyle pek çok alanda sanayicilere ve KOBİ'lere katma değer sağladıklarını aktaran Saraçoğlu, "Dünyanın her yerinden çok sayıda katılımcı ve yatırımcıya ev sahipliği yaparak endüstriyel dönüşümün buluşma noktası olan WIN EURASIA Fuarı'nda da yer alıyor ve uzun bir aradan sonra yüz yüze olarak sektör temsilcileri ile bir araya geliyoruz. 'Dijital Fabrikalar Zamanı' konseptiyle hazırlandığımız bu fuarda, sanayinin amiral gemisini oluşturan fabrikalarda üretim hatlarını dijitalleştiren ve otomatize eden teknolojilerimizi tanıtıyoruz." diye konuştu.

"Yeni iş birlikleri için görüşmeler sağlıyoruz"

Saraçoğlu, fuarda; üretimde hız, kalite, üretkenlik ve verimlilik gibi kazanımları sağlayan dijital teknoloji ve yaklaşımlarını öne çıkardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Geleceğin üretim anlayışında dijital alt yapıların ve robotların rolü, insan ve robot ilişkisinde iş birliği dönemi ve robotlu üretim vizyonunun temel dinamiklerini de bu fuarda ele alıyoruz. Endüstriyel dönüşüm temasıyla toplanan ve dünyanın her yerinden ulusal ve uluslararası çok sayıda katılımcı ve yatırımcıya ev sahipliği yapan WIN EURASIA Fuarı'nı sektörümüzün gelişimi adına çok değerli buluyorum. Uzun bir aradan sonra hem fiziki hem de online olarak gerçekleşen, sektörel bir sinerji yaratan fuarda sektör temsilcileriyle buluşmak, temaslarda bulunmak, teknoloji ve çözümleri yerinde ve birebir anlatabilmek büyük bir avantaj.

Fiziki olarak ayrı kalınan uzun arayı düşündüğümüzde hem pazarlama karması hem de paydaş ve farklı kilit gruplarla iletişimin sağlanması açısından bu fuarın çok güçlü bir platform olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca fuarın kazandırdığı yenilikçi ve inovatif perspektifin akıllı üretim teknolojilerine büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Mitsubishi Electric olarak gerek standımızda gerekse fuar kapsamında gerçekleştirilen panellerde akıllı üretim teknolojilerine dair yenilikler, trendler ve son gelişmeler hakkında paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde oluyor ve yeni iş birlikleri için görüşmeler sağlıyoruz."

"MELFA ASSISTA Kolaboratif Robotlar, performans ve verimlilik sağlıyor"

Saraçoğlu, "Standımızda sergilediğimiz teknolojilerimiz arasında markamızın Sanayi 4.0'a yanıt olarak geliştirdiği ve üretim hattı üzerinde bulunan tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haber leşmesini sağlayan e-F@ctory konseptimiz yer alıyor. e-F@ctory çözümümüz, üretim hatlarını kişisel bazlı ihtiyaçlara göre optimize ederek pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmayı kolaylaştırıyor." dedi.

Siber fizik sistemlerini kullanarak üretim süreçlerinin dijitalleştiği Sanayi 4.0 diğer bir deyişle yeni endüstri evresinde şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırladıkları e-F@ctory'nin aslında bir dönüşüm konsepti olduğunu belirten Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Mitsubishi Electric olarak e-F@ctory konseptini kendi üretim bantlarımızda 2003 yılından bu yana kullanıyoruz. Bu konseptin amacı fabrikalardaki üretimden yönetime kadar olan tüm katmanların birbiriyle etkileşim içinde olmasını sağlamak. Fuarda sergilediğimiz bir diğer ürünümüz ise insan eli hassasiyetine sahip endüstriyel robotlarımız. İnsan iş gücünü asiste etmesiyle ön plana çıkan ve üretim sahalarında insanlarla iş birliği içinde çalışabilen MELFA Endüstriyel Robotlar ile yetenekleriyle şaşırtan insan eli hassasiyetine sahip MELFA ASSISTA Kolaboratif Robotlar, yapay zeka ve mekanik donanımlarıyla performans ve verimlilik sağlıyor. Türk sanayisinin ileri robot teknolojileri ile donatılmış geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz."

Saraçoğlu şunlara dikkati çekti:

"Mitsubishi Electric'in robot deneyimi 1980'lere dayanan köklü bir tarihe sahip. Robotların hem kişiselleştirilmiş özelliklere hem de değişen üretim ve tüketim trendlerine cevap verebilmesi gerektiğine inanan şirketimiz bu konuda çok önemli çalışmalara imza attı. Bugün gelinen noktada robotlarımız; hassas, dar alanda çalışabilen ve yüksek kuvvetlerde ağırlık kaldırabilen, iş birliğine açık, insan eli ve kolunun hassasiyetine sahip olması gibi birçok inovatif özellik içeriyor. Tüm bunlara ek olarak WIN EURASIA Fuarı'nda performans ve bakım yetenekleriyle enerji tasarrufu sağlayan Inverter FR-E800 Serisi, servo standartlarını değiştiren MELSERVO-J5 ve gelişmiş özellikleriyle fark yaratan endüstriyel bilgisayar MELIPC de standımızda tanıttığımız çözümlerimiz arasında yer alıyor."

"Yapay zeka ve robot buluşmasını çok önemsiyoruz"

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirket olarak yapay zeka ve robot buluşmasını çok önemsediklerini ve sanayicilerin global rekabet yapısı içinde varlıklarını güçlendirmesi için bunun bir gereklilik olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Saraçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka ile yetenekleri artan robotların, üretim anlayışına ve insan iş gücünün doğru noktaya kanalize olmasında belirleyici olacağını öngörüyoruz. Bu noktada 'Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology' (Electric'in AI'sı ile en yeni teknoloji) anlamına gelen tescilli yapay zeka markamız "MAISART" ile yapay zeka tabanlı fabrikalarda verimliliği artırırken sektörün bu alanındaki yatırım ve kullanım alanlarının artmasını hedefliyoruz. Dijital dönüşüm, sadece fabrikaların üretim hatlarına yapılacak bir ekipman yatırımı olarak bakılmaması gereken kapsamlı bir kültürel kabuk değişimidir. Bugünün dünyasında üretim süreçlerinin verimliliğinde sıçrama yaşatacak olan temel itici güç, dijital dönüşümdür. Sanayicilerimiz, sanayinin büyümesi ve kalkınmasındaki omurgayı oluşturan dijital dönüşümü bir seçenek olmaktan çok işlerinin bir parçası olarak görüp adımlarını ona göre atmalıdır."

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