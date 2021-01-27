Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Ege'de ihracat yıldızı oldu
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Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Ege'de ihracat yıldızı oldu

27.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:13
Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Ege'de ihracat yıldızı oldu

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında 2020 yılında iklimlendirme sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren firma Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında 2020 yılında iklimlendirme sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren firma Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ oldu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde iklimlendirme sektöründeki 905 firma içinden 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren şirket olarak "Ege Bölgesi İklimlendirme Sektörü İhracat Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa'da kurduğu fabrikasında 2017 yılı sonunda üretime başlayan firma, Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle tasarlanan tesiste yüksek teknolojili ve çevreye dost ürünler üretiyor.

Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu dijital fabrikasında 2017 yılının sonunda üretime başlayan firma, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Ege Bölgesi İklimlendirme Sektörü Yıldızı ödülüne layık görüldü. Şirket, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren iklimlendirme sektöründeki 905 firma içinden 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma oldu.

Dijital fabrikada yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretiliyor

Mitsubishi Electric'in gelişme ve büyüme potansiyeline inandığı Türkiye'ye yatırım yapmasının bir sonucu olarak hayata geçirilen Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, şirketin Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor. Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle tasarlanan dijital fabrikada yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretiliyor.

Büyüyen Türkiye'nin belirlediği yüksek ekonomik hedeflerine ulaşması için gerekli teknoloji ve bilgi kullanımını aktarmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, ihracattaki başarının yanı sıra iç piyasaya ve istihdama da katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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