Mitsubishi Electric, tsunamiye bağlı su baskınlarını tahmin eden yapay zeka geliştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mitsubishi Electric, tsunamiye bağlı su baskınlarını tahmin eden yapay zeka geliştirdi

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Mitsubishi Electric, tsunamiye bağlı su baskınlarını tahmin eden yapay zeka geliştirdi

Mitsubishi Electric, Japon Genel Toplum Vakfı İnşaat Mühendisliğini Destekleme Birliği ile iş birliği içinde çalışarak kıyı bölgelerinde, tsunamiye bağlı su baskını derinliklerini tahmin etmek için bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

Mitsubishi Electric, Japon Genel Toplum Vakfı İnşaat Mühendisliğini Destekleme Birliği ile iş birliği içinde çalışarak kıyı bölgelerinde, tsunamiye bağlı su baskını derinliklerini tahmin etmek için bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric'in MAISART teknolojisini kullanan bu yapay zeka teknolojisi, bir tsunamiyi algıladıktan sonra sadece saniyeler için isabetli tahminler üreterek kıyı bölgelerindeki olası afetleri önlemek için tahliye planlarının hızla hayata geçirilmesi konusunda destek sunacak.

Mitsubishi Electric, Japon Genel Toplum Vakfı İnşaat Mühendisliğini Destekleme Birliği ile iş birliği içinde çalışarak kıyı bölgelerindeki su baskını derinliklerini tahmin etmek için radarla tespit edilen tsunami hızına ilişkin verileri kullanan bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

MAISART, bir tsunami tespit edildikten hemen sonra su baskını derinliğini yüksek bir isabet oranıyla tahmin ediyor. Yapay zeka teknolojisi ayrıca; depremin merkezi, fay oynamalarının derecesi ve yönü gibi verilere ilişkin simülasyonları kullanarak tsunami hızı ve su baskını derinlikleri arasındaki ilişkiyi öğreniyor. Yaklaşık 1 metrelik hata payıyla su baskını derinliklerini isabetli bir şekilde tahmin ediyor.

Tahmin, tsunami hızı ve yönünün radar tarafından tespit edilmesinden sonra saniyeler içinde yapılıyor. Açıklamaya göre, hızlı tahmin sayesinde tahliyelerin daha hızlı bir şekilde planlanarak hayata geçirilmesinin desteklenmesi sonucu, afetlerin önüne geçilmesi veya azaltılması mümkün olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Töre Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mitsubishi Electric, tsunamiye bağlı su baskınlarını tahmin eden yapay zeka geliştirdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:18:15. #1.16#
title