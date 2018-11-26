Mitsubishi Electric'ten Katar'a Yeni İletişim Uydusu

Mitsubishi Electric, ABD'nin Florida kentinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılan Es'hail-2 iletişim uydusunu, yörünge testlerinin tamamlanmasının ardından Ocak 2019'da Katar Uydu Şirketi Es'hailSat'a teslim edecek.

Mitsubishi Electric'den yapılan açıklamaya göre, uzay araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, bugüne kadar 500'den fazla yerli ve uluslararası uydunun üretimine baş yüklenici veya temel alt yüklenici olarak iştirak etti.

Türkiye'de de Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, şimdi ise 16 Kasım'da ABD'nin Florida kentinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarıyla fırlatılan Es'hail-2 iletişim uydusu ile dikkat çekiyor. Yeni uydu, yörünge testlerinin tamamlanmasının ardından Ocak 2019'da Doha merkezli Katar Uydu Şirketi Es'hailSat'a teslim edilecek.

Arap ticari iletişim uydusu pazarına giren ilk Japon uydu üreticisi olan Mitsubishi Electric, Es'hailSat'a sunduğu anahtar teslimi çözüm kapsamında yer sistemleri ve eğitim hizmetleri de temin etti. Dünyanın ilk jeo-uzamsal amatör radyo hizmetini temin edecek uydu olarak dikkat çeken ve 16 yıldan uzun süren tasarım ömrüne sahip olan Es'hail-2 uydusu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki televizyon istasyonlarına direkt yayıncılık hizmetleri sağlayacak. 26 derece doğu boylamındaki yörünge pozisyonunda konumlanan uydu, Ku-bant ve Ka-bant özellikleriyle devlete ait iletişim hizmetlerini de yerine getirecek.



Es'hail-2 uydusu, geniş kapsamlı uydu yükü uygulamalarını gerçekleştirmek için gerekli esnekliğe sahip olduğu tamamen kanıtlanmış modüler bir platform olan "Mitsubishi Electric DS2000 Uydu Taşıt Platformu"nda yer alıyor. DS2000 uydu ailesinin 16. üyesi olan Es'hail-2, platformun yüksek ölçüde güvenilir yörünge performansıyla elde ettiği itibarı pekiştirecek. Uzay araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, başarısı kanıtlanan güvenilir ve kaliteli sistemler sayesinde uzay sistemleri alanındaki etkinliğini daha da arttırmayı amaçlıyor.