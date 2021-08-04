Mitsubishi Electric'ten enerji tasarruflu yapı teknolojilerinin geliştirilmesi için girişim

Mitsubishi Electric, SUSTIE tesisini 38 milyon dolarlık yatırımla, Ekim 2020'de Japonya Kamakura'daki Bilgi Teknolojileri Ar-Ge Merkezinde hayata geçirdi.

Mitsubishi Electric, SUSTIE tesisini 38 milyon dolarlık yatırımla, Ekim 2020'de Japonya Kamakura'daki Bilgi Teknolojileri Ar-Ge Merkezinde hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, SUSTIE adı, enerji tasarrufu ile işçi sağlığı ve konforunu araştıran ve gösteren ofis fikrini ifade etmek için "sürdürülebilirlik" ve "enerji" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Building-Housing Energy-efficiency Labeling System (BELS-Bina-Konut Enerji Verimliliği Etiketleme Sistemi) tarafından en yüksek derece olan 5 yıldız ve net Sıfır Enerjili Bina (ZEB) sertifikasına sahip olan SUSTIE, ayrıca sağlık ve konfor alanında bir sertifika sistemi olan CASBEE Wellness Office'ten en yüksek S derecesini taşıyor.

Şirketin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"na (SKA'lar) verdiği destek doğrultusunda SUSTIE; giderek yaygınlaşan sıfır enerjili bina uyumlu enerji tasarrufu teknolojilerinin hızlandırılan geliştirilme ve test aşamalarını kolaylaştıracak ve daha konforlu, enerji açısından verimli iç ortamların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak. Tesiste 2. kattan 4. kata kadar her katta 3'er adet olmak üzere farklı koşullar altında çeşitli uygulama deneylerinin yapıldığı toplam 9 ayrı test odası yer alıyor.

Mitsubishi Electric, bir binanın yaşam döngüsü boyunca üretkenlik, konfor, rahatlık ve iş sürekliliği açısından değeri korumaya yönelik hizmetler de dahil olmak üzere bina işlevselliğini geliştirme konseptini "ZEB+" ismi altında konumlandırıyor. Net Sıfır Enerjili Bina veya ZEB, yıllık bazda sıfır veya neredeyse sıfır net birincil enerji tüketimi olan bir bina demek. Bu, konforlu bir iç ortam ortamını korurken, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları veya binadaki yüksek verimli yalıtım, güneş perdeleri, doğal enerji kullanımı veya yüksek verimli ekipman gibi enerji tasarruflu teknolojiler aracılığıyla sağlanabiliyor.

Lossnay, ısı alışverişi yoluyla klima ısı yükünü azaltıyor

SUSTIE tesisinde daha iyi enerji tasarrufu için özel olarak üretilen üst sınıf değişken soğutucu akışlı VRF Klima modeli olan Gran Multi (Japon pazarı için) kullanıldı. Odadaki insan sayısını tespit eden hareket ve CO2 sensörleri sayesinde havalandırma düzeylerini kontrol altına alan Commercial Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları da tesiste yer alıyor. Lossnay, ısı alışverişi yoluyla klima ısı yükünü azaltıyor. Geleneksel AC güç dağıtımına göre düşük dönüşüm kaybıyla enerji tasarrufu sağlayan D-SMiree doğru akım dağıtım sistemi de SUSTIE'nin bazı deney odaları ve asansörlerinde yer alıyor.

Harekete duyarlı MILIE LED aydınlatmalarla merkezde yüksek enerji tasarrufu sağlanırken, ısınma için kullanılan Sıcak Su Isı Pompası sistemi de yüksek ısı verimliliği sağlıyor ve işletme maliyetlerinin yanı sıra toplam CO2 emisyonlarını büyük oranda azaltıyor. Ayrıca tesiste Mitsubishi Electric asansörlerinin, yüksek verimli motorları ve inişte rejeneratif enerji geri kazanımı ile enerji tasarrufu sağlanıyor.

Tesiste tüm çatıda ve binanın güney tarafındaki her katın saçaklarında yer alan güneş panelleri sayesinde güneşten gelen doğal enerji kullanılıyor. Doğal rüzgarlar ayrıca her katın güney tarafında bulunan otomatik havalandırma pencerelerinden geçiyor. Bu sayede, ısıtma ve soğutma panelleri odaları önceden ısıtarak veya soğutarak doğru sıcaklığa getiriyor. Isınan hava, orta avlunun üst kısmında birikiyor; bu sıcak hava salındığında ise kaldırma kuvveti havalandırma sürecini destekliyor. Yaz aylarında da giriş havası sıcaklıklarını düşürmek için ayrıca sıcak su ısı pompasının soğuk çıkışı kullanılarak borudan geçiriliyor ve havalandırma sıcaklığı düşürülüyor.

SUSTIE simülasyon teknolojisi, enerji tüketimi ve konfor düzeylerini tahmin ederek net sıfır enerji binaların işletiminde hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlıyor. Tesis, enerji tasarrufuyla konfor arasında ideal dengenin bulunmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji, bir bilgisayarın sanal ortamında yönetilebilen SUSTIE bina simülatörü ile sağlanıyor. Mitsubishi Electric'in bina ve tesislerinin çalışmasının birebir kopyası olan modeller oluşturularak enerji tüketimi ve konfor düzeyleri son derece isabetli bir şekilde tahmin edilebiliyor.

Tesisin katlarındaki test odaları yani ofisler; çalışanların kendi çalışma şekillerine uygun bir alan bulma imkanı sağlıyor. "Aktiviteye odaklı çalışma" olarak adlandırılan yeni nesil çalışma modeli kapsamında; çalışanlar o gün yaptıkları işe göre diyalog, odaklanma ve relax temalarına göre düzenlenen ofisler arasından seçim yapabiliyor. Aktiviteleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek için doğru teknoloji ve kültürle desteklenen çalışma ortamlarının yaratılması esasına dayanan bu konseptle ekiplerin potansiyellerinin açığa çıkması hedefleniyor.

Salgınla daha da önemli hale gelen havalandırma konusunda farklı bir yaklaşım geliştiren Mitsubishi Electric'in, odada bulunan kişi sayısına göre havalandırma miktarını belirleyen havalandırma kontrol sistemi tesiste uygulamalı olarak deneniyor. SUSTIE'de ofislerin ve toplantı odalarının ne zaman ve ne kadar süreyle kullanıldığı otomatik olarak takip ediliyor, havalandırma miktarı kontrol ediliyor veya gerektiğinde doğal havalandırmaya geçiş yapılıyor. Merkez sıfır enerjili bina uyumlu enerji tasarrufu teknolojilerinde artan talebe yönelik geliştirmelerin hızlandırılması ve uygulamalı deneylerin yapılması sayesinde, daha konforlu ve yüksek enerji verimliliğine sahip iş yeri ortamının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık