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Mitsubishi Electric'ten eğitime online destek

Mitsubishi Electric, salgın dönemiyle ara verilen konferans ve üniversite buluşmalarını dijitale taşıdı.

Mitsubishi Electric'ten eğitime online destek
26.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:47

Mitsubishi Electric, salgın dönemiyle ara verilen konferans ve üniversite buluşmalarını dijitale taşıdı.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric yöneticilerinin dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiği söyleşilerin yanı sıra Mitsubishi Electric'in Manisa'daki klima üretim şirketi Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle "Online Kariyer Günleri" düzenledi. Yöneticilerin kariyer gelişimlerinden şirket faaliyetlerine kadar pek çok bilginin paylaşıldığı etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Mitsubishi Electric, Türkiye'de 17 üniversitede sistemlerini öğrencilerle buluşturuyor ve 7 üniversiteye sağladığı robotlarıyla eğitimi destekliyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü ile salgının ilk aylarında Instagram canlı yayını gerçekleştirdi. "Dijitalleşen Dünya'da Sohbetler" konulu söyleşide; Bizel'in kariyer öyküsünden Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri faaliyetlerine, salgın dönemi sonrası üretimde yaşanacak değişikliklerden üretimde dijital dönüşüme kadar pek çok konuya değinildi.

Üniversite öğrencileriyle buluşan bir diğer isim 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü ile Instagram canlı yayınına katılan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri PLC-Servo Takım Lideri Merve Sarıhan oldu. Mitsubishi Electric'in Japonya fabrikasında yaptığı çalışmalardan ve deneyimlerinden bahseden Sarıhan, Mitsubishi Electric Türkiye bünyesindeki hedeflerinden bahsederek gelecekte meslektaşı olacak mühendis adaylarına önerilerde bulundu.

Manisa'daki klima üretim şirketi Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği "Online Kariyer Günleri" kapsamında üniversitenin Elektrik-Elektronik, Makine, Kimya, ve Bilgisayar Mühendisliği Fakülteleri öğrencileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen insan kaynakları ve üretim sunumlarına üniversiteden 100'e yakın öğrenci katıldı. Online sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte; kariyer hayatlarının başındaki üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla şirket profili, işe alım ve staj süreçlerinin yanı sıra üretim akışı, üretimde kullanılan teknolojiler, metodolojiler ve programlar paylaşıldı. Online Kariyer Günleri, online mülakatlar ve "Online Kariyer Sohbeti" ile devam etti.

Türkiye'de 17 üniversitede sistemlerini öğrencilerle buluşturan ve 7 üniversiteye sağladığı robotlarıyla eğitimi destekleyen Mitsubishi Electric, bu sayının artırılması için çalışıyor. Mühendislerle öğrencileri bir araya getirdiği çalışmalarla da eğitime ve insan kaynaklarına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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