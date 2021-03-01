Mitsubishi Electric'ten CNC kontrol üniteleri

Mitsubishi Electric ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlenen webinarda M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin özellikleri paylaşıldı.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Mekatronik CNC Departmanı CNC Servis ve Operasyon Destek Takım Müdürü Hakan Gündoğdu, dünyanın önde gelen makina üreticilerine CNC ürünleri ve mühendislik çözümleri sağlayan Mitsubishi Electric'in dünya genelinde birçok sektörde standartları belirlediğini ifade etti.

Doğru seri seçiminin önemli olduğunu aktaran Gündoğdu, "M80 ve M800 serileri, şirketimiz tarafından M8 serisi olarak adlandırılıyor. M80 için A, B, W ve M800 için S ve W varyasyonlarımız mevcut. M800 serisi CNC üniteleri esneklik ve yüksek performansı nedeni ile daha çok özelleştirme ve performansa ihtiyaç duyan makineler için kullanılıyor. M800S serisi; yüksek performanslı, ekranla bütünleşik kompakt tasarıma sahip ve Mitsubishi Electric'e özel bir CNC işletim sistemiyle geliyor. Dolayısıyla, kendi özel HMI'ını yazmak gibi bir sorumluluğu ve projesi olmayan, bununla birlikte üst düzey bir makine üreten veya satın alan işletmelerin bu seriyi tercih etmeleri doğru bir yaklaşım olur." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, M800W serisinde ise daha esnek bir yapıyla karşılaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Windows tabanlı bir işletim sistemine sahip olduğu için özelleştirilebilir ekranlar oluşturmak, kendi HMI'ını yazmak ve özel ekranlar tasarlamak bu seriyle çok daha kolay. M80 serisi ise standart olarak tüm fonksiyonları sunan ve standart işleme merkezi ve tornalarda maksimum performans, verimlilik ve yüzey kalitesi hedeflenerek tasarlanmış bir seri. Bir torna veya işleme merkezi üretmek isteyen, aynı zamanda kendi özel HMI'ını tasarlama hedefi olmayan işletmeler için M80 serisi tüm ihtiyaçları karşılıyor. M80W serisi de isteğe bağlı olarak 19 inç ekrana sahip olabiliyor ve özelleştirmelerin daha fazla yöntemle yapılabileceği bir ünite olarak öne çıkıyor."

Multi-touch özellikli ekranlar yeni nesil operatörler için kullanım kolaylığı sağlıyor

M80 ve M800 serilerinin ekran ve klavye tasarımıyla dikkati çektiğini aktaran Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Son 15 yılda bir ürünü kullanma deneyimimiz çok değişti. Özellikle zoom yapmak, ekrana dokunmak ve yazı yazmak gibi alışkanlıklarımız fiziksel donanımlardan tamamen yazılımsal arayüzlere geçti. Bu seriler, akıllı telefon ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap ediyor ve gelecek odaklı CNC'lerin kullanımını kolaylaştırıyor. Serideki yüksek çözünürlüklü ekranlar; 8.4 inch, 10.4 inch, 15 inch ve 19 inch seçeneklerinden oluşuyor. 10.4 inch ve daha büyük ekranlarda standart olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran hem deneyimli hem de yeni operatörler için akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Zorlu tuş işlemlerine son veren bu fonksiyon sayesinde programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken diğer ekranlardaki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor.

M8 serisiyle gelen ve şirketimiz açısından en büyük yeniliklerden biri Mitsubishi Electric'in CNC için özel olarak geliştirdiği ve ilk kez M8 serisinde kullandığı CPU oldu. Standart CPU'lardan farklı olarak sadece CNC makineleri ve işleme teknolojileri düşünülerek tasarlanmış olan bu yeni CPU sayesinde çevrim süreleri, NC programlarının CPU tarafında hesaplanma hızları ve PLC işlem zamanları çok daha iyi seviyelere ulaştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık