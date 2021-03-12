Mitsubishi Electric, patent başvurularında "küresel üçüncülük" aldı

Mitsubishi Electric, 2020 yılı uluslararası patent başvurularında Japonya'da birinci, küresel çapta üçüncü oldu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamada, şirketin, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (World Intellectual Property Organization-WIPO) verilerine göre, geçen yıl uluslararası patent başvurularında Japonya'da birinci, küresel çapta ise üçüncü olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu başarının kaynağı olarak, Mitsubishi Electric'in fikri mülkiyeti, Ar-Ge ile beraber stratejik çok önemli bir iş kaynağı olarak konumlandırması gösterildi.

Küreselleşme stratejisi doğrultusunda yoğun bir şekilde patent başvurularında bulunan Mitsubishi Electric'in Japon firmaları arasında arka arkaya 6 yıl boyunca birinci olduğu, uluslararası çapta ise yedi yıl boyunca ilk 5'e girme başarısını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, patent başvurularının, son yıllarda özellikle IoT (Internet of Things/ Nesnelerin İnterneti) ve yapay zeka destekli çözümlerine yoğunlaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan