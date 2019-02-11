Mitsubishi Electric- Mobil Baz İstasyonlarında Enerji Tasarrufu

Mitsubishi Electric, dünyanın ilk ultra geniş bantlı dijital kontrollü galyum nitrit (GaN) amplifikatörünü geliştirdi.

Mitsubishi'den yapılan açıklamaya göre, yüzde 40'a varan enerji verimliliği sağlayan amplifikatörün, geniş kapasiteli iletişime katkıda bulunması ve mobil baz istasyonlarının enerji tüketimini azaltması hedefleniyor. Mitsubishi Electric'in yeni ultra geniş bantlı dijital kontrollü GaN amplifikatöründe, iki paralel GaN transistöründen oluşan ileri bir yük modülasyon devresi kullanılıyor.

1.4 – 4.8GHz geniş bantlı devre, işletim için amplifikatörün yüksek verimlilik sağlaması açısından yük modülasyonunun bant genişliğini artırıyor. Geniş bantlı amplifikatör işletimi farklı frekans bantlarını destekliyor.

Dijital kontrolde, Mitsubishi Electric'in aralarında kompakt yapay zeka (AI), otomatik tasarım derinlemesine öğrenme algoritması ve ekstra verimli akıllı öğrenme uygulamalarının da bulunduğu tescilli yapay zeka teknolojisini tek bir çatı altında toplayan Maisart ile desteklenen öğrenme fonksiyonu kullanılıyor.

Amplifikatörde sağlanan verimlilik artışı mobil baz istasyonlarının enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA