Mitsubishi Electric, 'Maisart' ile iki yeni fonksiyon geliştirdi
Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.
Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.
Kaynak: Dunya.com
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