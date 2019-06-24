Mitsubishi Electric, 'Maisart' ile iki yeni fonksiyon geliştirdi

Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.

Mitsubishi Electric, 'Maisart' ile iki yeni fonksiyon geliştirdi

Mitsubishi Electric, MELFA-FR serisi endüstriyel robotları için "Maisart" yapay zeka teknolojisini kullanarak iki yeni opsiyonel fonksiyon geliştirdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et