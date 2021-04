Mitsubishi Electric kurumsal felsefe sistemini güncelledi

Mitsubishi Electric Corporation, 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle şirketin varlığını temsil etmesinin yanı sıra çalışanlardan müşterilere ve bir bütün olarak topluma hizmet ederken benimsenmesini istediği temel değerleri ve tutumları güncelleyerek, kurumsal felsefe sistemini yeniledi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, uzun yıllar boyunca gruba destek veren çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları dahil tüm paydaşlarına teşekkür eden şirket, yeni çağın isteklerine yanıt veren ve paydaşlarının güvenini kazanan bir şirketler grubu amacıyla faaliyetlerine devam edecek.

Yeni kurumsal felsefe sisteminden güç alan Mitsubishi Electric, gelecek 100 yıl boyunca da kesintisiz inovasyon yoluyla çeşitli sosyal sorunlara çözümler üreterek canlı ve ileri bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, 1921 yılında Mitsubishi Gemi İnşaat Şirketi bünyesindeki elektrik fabrikasının devamı olarak kuruldu. Mitsubishi Electric Grup, geride kalan 100 yıl boyunca evden uzaya kadar çok çeşitli alanlarda sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla donatılmış geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunarak canlı ve ileri bir toplumun oluşmasına katkıda bulundu.

Yeni kurumsal felsefe sistemi

Mitsubishi Electric'in önceki kurumsal misyonunun ruhunu miras alarak güncellenen ve şirketin varlığını temsil eden yeni kurumsal felsefe sistemiyle tüm çalışanların benimsemesi ve yaşatması istenilen temel değer ve tutumlar şu şekilde güncellendi:

"Biz, Mitsubishi Electric Group olarak, sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla canlı ve ileri bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacağız (amaç), toplum, müşteriler, hissedarlar, tedarikçiler, iş arkadaşlarımız dahil tüm paydaşlarımızla güçlü ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler geliştiririz (güven), en iyi kalitede ürün ve hizmetler sunarak toplumun ve müşterilerin memnuniyetini sağlarız (kalite), teknoloji ve yeteneklerimizi geliştirerek topluma yeni değerler katarız (teknoloji), yüksek etik standartlarla hareket eder, yasalara ve sosyal kurallara uyarız, (etik kurallara uyum), sağlık ve güvenliğe öncelik verir, çeşitliliği teşvik eder, farklı kişiliklere ve insan haklarına saygı duyarız (insanlık), küresel çevreyi tabiat ile uyumlu olarak korumak ve iyileştirmek için çalışırız (çevre) ve kurumsal bir birey olarak daha iyi bir toplumun gelişmesine katkıda bulunuruz (toplum).

Sözümüz; 'Changes for the better' (Daha iyisi için değişim) 'Changes for the better', biz değişmeye ve büyümeye devam ederken Mitsubishi Electric Group'un 'her zaman daha iyiye ulaşmak için çabala' bakış açısını temsil eder. Her birimiz, sürekli olarak değişimi hedefleyen güçlü bir irade ve tutkuyu paylaşarak "daha da iyi bir yarın" yaratmak için söz veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak