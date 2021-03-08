Mitsubishi Electric klimalar kullanıcılara tasarruf sağlıyor

İleri teknolojiye sahip iklimlendirme çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, evleri ve ofisleri tasarruflu bir şekilde ısıtmaya veya soğutmaya imkan tanıyor.

İleri teknolojiye sahip iklimlendirme çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, evleri ve ofisleri tasarruflu bir şekilde ısıtmaya veya soğutmaya imkan tanıyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ortamda daha fazla zaman geçirilirken kış ve bahar aylarında klimayla ısınan ya da sıcak iklimlerde klimayla soğutulan iç ortamlardaki klima filtreleri ve elektrik faturaları tüketicileri endişelendirebiliyor.

İklimlendirme çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, evleri ve ofisleri tasarruflu bir şekilde ısıtmaya veya soğutmaya olanak sağlıyor.

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, doğru bir klima sistemi yatırımıyla uzun yıllar sorunsuz ve sağlıklı ısıtma ya da soğutmanın mümkün olduğunu belirterek, iyi bir klimayla yüksek enerji tasarruflu ve sağlıklı iklimlendirmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Mitsubishi Electric'in gücünü daha iyisi için değişimi hedefleyen global vizyonundan aldığını belirten Güçer, "Mitsubishi Electric, iklimlendirme sistemlerini konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek standardını ifade eden Mitsubishi Electric Quality (Mitsubishi Electric Kalitesi) anlayışıyla üretiyor. Markamız, teknolojide, tasarımda ve üretimdeki mükemmelliğine işaret eden bu global kalite anlayışı çerçevesinde en iyiyi sunmak için klima sistemlerini en zorlu testlerden geçiriyor, üretimini en hassas proseslerle kontrol ediyor. Böylece, sistem ömrünü tamamlayana kadar uzun bir süre çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Legendera klimalar kişilerin vücut sıcaklığını algılıyor

Güçer, yapay zeka algoritmasına sahip Legendera klimaların kişilerin mekan içinde en çok zaman geçirdikleri yerleri algıladığını ifade ederek, "Bu sayede az kullanılan alanlar, daha az ısıtılarak ya da soğutularak maksimum konfor ve minimum enerji tüketimi sağlanıyor. Sahip olduğu yapay zeka algoritması ve '3D i-See Sensör' isimli mekan tarama teknolojisiyle ortamdaki kişilerin vücut sıcaklığını algılayan Legendera klimalar, sensör yardımıyla fan hızını ve hava yönlendirme şeklini otomatik olarak belirleyebildiği gibi gereğinden fazla ısıtma yapmadığı için maksimum enerji verimliliği ve konfor sağlıyor. Legendera klimaların 3 boyutlu sensör sistemleri, ortamda kullanıcı olmadığında enerji tasarrufu için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı ayarlayabildiği gibi kişilerin mekan içinde yoğun olarak zaman geçirdiği yerleri tespit ederek bu doğrultuda çalışabiliyor." bilgilerini verdi.

"Hem tüketicilerin ceplerine hem de çevreye katkı sağlıyoruz"

Tüketicilerin klimaların elektrik faturalarını yükseltmesinden endişe edebildiğini aktaran Güçer, Mitsubishi Electric teknolojisiyle üretilen ve verimliliği büyük ölçüde arttırılan Poki-Poki Motor ile ezber bozan bir performans sergileyen Legendera serisi klimaların, soğutmada 10,5'e ulaşan verim değeriyle sıradan A sınıfı cihazlardan iki kat daha yüksek verimliliğe sahip öncü bir ürün olduğunu kaydetti.

Güçer, "A+++ sınıfına ulaşan Legendera klima serimizin yanı sıra A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine sahip EnviroME serisi klimalarımızla konutlarda ısıtma alışkanlıklarının değişmesini sağlarken hem ısıtma hem de soğutmada enerji tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyoruz. Legendera klima serisindeki Plasma Quad Plus filtresi, sadece 2 Watt elektrik tüketiyor; böylece hem tüketicilerin ceplerine hem de çevreye katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Klimadaki filtre teknolojisi ve cihazın kolay temizlenmesi önem taşıyor

Özellikle kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilen bu dönemde iç mekan havalandırma ihtiyaçlarının arttığını belirten Caner Güçer, şöyle devam etti:

"Klimanın içindeki filtre ve cihazın kolay bakım özelliği de tüketicilerin seçim kriterlerinin başında gelmeli. Legendera serisi klimalarımızda bulunan Plasma Quad Plus filtresi, 0.3 µm büyüklüğündeki parçaları bile filtreleme gücüne sahip. Legendera serisi klimalarının iç ünitelerinde uygulanan Çift Katmanlı Kaplama (Dual Barrier Coating) özelliği de diğer dikkati çeken noktalardan biri.

İç ünitede fan, ısı değiştirici ve hava yolu üzerine uygulanan bu çift katmanlı yapı, yağ ve su bazlı kirleticilerin birikmesini zorlaştırıyor ve kirleticilerin filtre üzerinde birikmesine imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, filtrelerini temizlediklerinde bireysel olarak daha kolay ve etkin cihaz temizliği gerçekleştirebiliyor. Detaylı profesyonel temizlik gerektiğinde ise işlem kısa sürede tamamlanıyor. Böylece cihazın uzun süreli kullanımı mümkün oluyor. Tüketiciler, kullanacakları alana göre en doğru sistemi seçerek endişe etmeden klimayla ısıtılmış ya da soğutulmuş sağlıklı bir ortamda yaşayabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan