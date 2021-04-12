Mitsubishi Electric'in Lossnay havalandırma cihazları ortam havasını taze tutuyor
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Mitsubishi Electric'in Lossnay havalandırma cihazları ortam havasını taze tutuyor

Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Mitsubishi Electric'in Lossnay havalandırma cihazları ortam havasını taze tutuyor

Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları sayesinde iç ortam havasının taze kalması sağlanıyor.

Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları sayesinde iç ortam havasının taze kalması sağlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cihaz endüstriyel üretim alanları, şehir merkezleri, iş yerleri, konutlar, oteller, okullar ve kreşler gibi birçok farklı ortamda pencere açılarak havalandırma yapılması yerine sürdürülebilir bir iç ortam hava kalitesi sağlıyor.

ilk olarak 1970'li yıllarda geliştirilen Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları, sessizlik, yüksek verim ve konfor özellikleriyle dikkati çekerken, atmosferik ve kömür tozları, polen ve bazı bakterilerin iç ortam havasına karışmasını engelliyor, aynı zamanda havada bulunan virüslerin de dışarı atılmasını sağlıyor.

Nefes alamayan binalarda kirletici parçacıkların ortamda kalmasından dolayı hissedilen yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlara ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte hava sağlığı konusundaki kaygılar da giderek artıyor.

Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında kullanılan ileri teknoloji, havalandırma esnasında birbirine temas etmeden tahliye edilen kirli ve ağır iç ortam havasıyla, ortama iletilen dış havanın sıcaklık ve nem seviyeleri arasında dengeleme yapabiliyor.

Böylelikle, yüzde 85'i aşan verimle çalışabilen sistem, yüzde 100 taze havayı ısı kaybını minimumda tutarak ve nem dengesi sağlanmış olarak ortama aktarabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Bölümü Ürün ve Teknik Takımı Takım Müdürü Tarık Çıvak, sürekli havalandırma, binada yüksek veya düşük basınç oluşmasının önüne geçme ve kirli egzoz havasının taze havadan ayrılmasını sağlayan Lossnay cihazlarının konforlu bir hava sıcaklığı ve düşük hava şartlandırma yüküyle kalıcı taze hava temin ettiğini kaydetti.

Evlerde ve ofislerde hapsedilen hava, ortamdaki yüksek veya düşük nemin yanı sıra halı ve mobilyalar gibi eşyalardan yayılan kirletici partiküllerin ortamda kalmasından dolayı kirlendiğini belirten Çıvak, "Sağlıklı bir yaşam için mekanların sık sık havalandırılması gerekiyor, ancak iç alanların havalandırılması için sürekli pencere açmak hem konforsuz hem de maliyetli olabiliyor. Her pencere açılışında iklimlendirilen hava dışarı atılıyor, yerine taze ama konfor şartlarında olmayan hava içeriye giriyor ve ortam sıcaklığı değişiyor. Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları, pencere açarak havalandırma yerine çok daha verimli ve konforlu bir havalandırma imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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