Mitsubishi Electric ile temiz hava içeri, kirli hava dışarı

Mitsubishi Electric'in minimum enerji kaybıyla tasarruflu taze hava sağlayan Lossnay serisi, sahip olduğu ısı geri kazanım sistemi sayesinde ideal iç hava kalitesine sahip alanlar oluşturmaya yardımcı oluyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, ev, okul, ofis, otel, sağlık alanları ve endüstriyel uygulamalarda konforu artıran, enerji verimli ısıtma, soğutma ve havalandırma çözümleri sunuyor.

Yüksek hava debisine sahip Lossnay, halsizlik, konsantrasyon eksikliği, öğrenci ve çalışanlarda verimliliğin düşmesi, kirletici partiküller ve karbondioksit seviyesine bağlı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve solunum yolu rahatsızlıkların görülme riskini minimize ediyor.

Hava kirliliğinin etkisiyle dış ve iç alanlardaki hava kalitesine yönelik endişelerin giderek arttığı bu dönemde, okul ve ofislerde pencere açarak içerideki havayı tazelemek gerek gürültü gerekse soğuk havanın içeri taşınması anlamında konfor seviyesini düşürüyor. Bu noktada Mitsubishi Electric'in yeni nesil ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı Lossnay, büyük önem taşıyor.

Ürünlerine konfor, verim ve dayanıklılığı entegre eden şirket, temiz bir iç hava kalitesi için geliştirdiği Lossnay serisiyle taze bir nefes alma deneyimi sunuyor.

Lossnay ısı değiştirici teknolojisi, odadaki sıcaklığı ve nemi büyük ölçüde korurken havanın tazelenmesine yardımcı oluyor. Lossnay, bir yandan iç ortama temiz hava sağlarken bir yandan da içeride bulunan kirli havayı dışarıya atıyor.

Hiper Element'ten oluşan eşanjörü sayesinde temiz ve kirli hava birbirine karışmıyor, böylece etkili ısı ve nem aktarımı yapılırken içeriye sadece temiz hava girişi oluyor.

Öğrenci ve çalışanların verimliliğinin artmasına yardımcı oluyor

Mitsubishi Electric, Lossnay ile kapalı alanlardaki hava kalitesinin belirtilen standartlara uygun hale gelmesini sağlıyor.

İç hava kalitesinin yükselmesiyle birlikte hem okuldaki öğrencilerin hem de ofisteki çalışanların çok daha istekli, katılımcı, etkin ve üretken oldukları gözlemleniyor. Taze hava, bireylerin konsantre olmalarını kolaylaştırırken ödev veya iş süreçlerine dair tüm sorumluluklara karşın çok daha yüksek dikkate sahip olmalarına yardımcı oluyor.

Minimum sürtünmeye sahip dizaynı ile kusursuz bir hava akışı sağlayan Lossnay serisi, bu sayede ekstra sessiz bir ortama imkan tanıyor. Yüksek gürültü çıkaran turbo fanlar yerine Mitsubishi Electric imzası taşıyan sirocco fanların yer aldığı bu seri, sessiz çalışma modu ile sessizliğin daha fazla önemli olduğu okul ve ofis gibi alanlar için ideal bir seçim sunuyor. Öyle ki, boş bir konser salonu veya sessiz bir kütüphane kadar ses çıkarıyor.

Lossnay ısı geri kazanım cihazları, dış ortamdaki gürültü kirliliğini de izole ederek öğrenci veya çalışanların konsantrasyonlarını bozacak dış uyaranları da büyük oranda azaltıyor. Lossnay, sadece iç hava kalitesini filtreler ile iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için enerji tasarrufu sağlayan bir havalandırma sunuyor. Dışarıya atılan havanın değerli ısısından faydalan seri, bu özelliği sayesinde üniteleri yüksek verimli hale getirerek enerji ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Dışarıya atılan kirli havanın enerjisinin yüzde 80'ini tekrar kullanarak ısı geri kazanımı yapan Lossnay, düşük enerji tüketimi sayesinde hem doğaya hem de bütçeye dost olduğunu kanıtlıyor.