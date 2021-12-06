Mitsubishi Electric, gelecek 100 yılda da inovasyonun dinamosu olmak için çalışıyor

"Daha İyisi İçin Değişim" misyonuyla bir asır önce attığı adımı büyük bir gruba dönüştüren Mitsubishi Electric, köklü inovasyon mirasını gelecek 100 yıla da taşımak için çalışıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Yataro Iwasaki tarafından 1870 yılında kurulan ilk Mitsubishi şirketi, sanayi sektörünün neredeyse her alanında faaliyet gösteren bağımsız şirketlerden oluşan bir gruba dönüşecek oluşumun temellerini attı. 1921 yılından bu yana Mitsubishi Electric Corporation ismiyle faaliyetine devam eden şirket; uzmanlığı ve üstün kalitede elektrik-elektronik ürünler geliştirme alanındaki inovatif teknolojileriyle dünya çapında bir üne sahip oldu. Bugün hala ilk günkü misyonu ve geliştirdiği vizyonuyla yol alan Mitsubishi Electric, başarılarla dolu tarihine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. 1969 yılında, Mitsubishi Electric'in EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika ) operasyonlarının temelini oluşturacak ilk temsilcilik ofisini açtığı Avrupa, şirket için uzun yıllardan beri kilit öneme sahip pazarlar arasında yer alıyor.

Mitsubishi Electric'in geliştirdiği ve ürettiği ürünler; bilgi işlem ve iletişimden uzay ve uydu haber leşmesine, ev elektroniğinden endüstriyel otomasyona, enerjiden mobiliteye, yapı teknolojisinden HVAC sistemlerine kadar endüstrinin hemen hemen her noktasında yer alıyor.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyonu Bölümü; şirketin tarihi boyunca otomasyon ürünleri geliştirme konusunda küresel bir lider olmayı başardı. Yenilikçi teknolojileri ve en yüksek güvenilirlik düzeyini gelişmiş fonksiyon ve özelliklere entegre eden şirket, 1973 yılında röle kontrol panelinin yerine kullanılmak üzere ilk PLC sistemini geliştirerek önemli bir yeniliğe imza attı.

Bu başarıyı, frekans invertörleri, servo/hareket ürünleri ve endüstriyel robotlarda inovasyonlar takip etti. 2007 yılında ise şirket; robot-hareket, CNC ve PLC olmak üzere dört farklı denetleyici tipini tek bir platformda birleştiren sektördeki ilk otomasyon platformu olma özelliğini taşıyan iQ Platformu'nu piyasaya sundu.

-Dijitalleşmenin öncüsü, sektörün global temsilcisi

"Daha İyisi İçin Değişim" misyonuyla bir asır önce attığı adımı büyük bir gruba dönüştüren Mitsubishi Electric, köklü inovasyon mirasını gelecek 100 yıla da taşımak için çalışıyor.

Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0'ın henüz tanımlanmadığı ve nesnelerin internetinin yükselişe geçmediği 2001 yılında dijitalleşmeye yönelik öncü bir yaklaşımı temsil eden e-F@ctory konseptini hayata geçirdi. Şirket, bu süreçte müşterileri için dijital dönüşümün her aşamasında güvenilir bir iş ortağı olarak itibarını sürdürdü.

Kurduğu güçlü ortaklıklar sayesinde şirket, e-F@ctory konseptinin ayrılmaz bir parçası olan e-F@ctory Alliance'ı sürekli olarak geliştirmeye devam etti. Mitsubishi Electric ve iş ortakları, bugün müşterilerinin rekabet güçlerini artırmaya ve dijital iş dönüşümlerini geliştirerek sürdürmeye yönelik optimize edilmiş çözümlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

"Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology" yani "Mitsubishi Electric'in AI'sı ile en yeni teknoloji" anlamına gelen MAISART teknolojisini geliştirmesiyle birlikte şirket, gelecek 100 yılda da inovasyonun dinamosu olmaya devam edeceğini kanıtlıyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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