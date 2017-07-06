Mitsubishi Electric'e 3 Ödül

Mitsubishi Electric, asansör ve yürüyen merdivenleri denetleyen uluslararası kuruluş Liftinstituut'un düzenlediği "Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması"nda 3 dalda ödüle layık görüldü.



Şirket açıklamasına göre, dünyanın dört bir yanındaki asansör ve yürüyen merdivenleri 80 yıllık tecrübesiyle denetleyen Hollandalı bağımsız denetleme kuruluşu Liftinstituut'un her yıl yurt dışında düzenlediği "Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması", bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi.



Liftinstituut'un denetlediği ve belgelendirdiği firmalar arasında yapılan yarışmada 2016 yılı değerlendirilerek Türkiye'nin en iyi asansör ve yürüyen merdiven firmaları seçildi.



Yarışmada Mitsubishi Electric, "Yılın En İyi Elektrikli Asansör Montajı ve Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Montajı", "Yılın En İyi Asansör Bakımı" ve "Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Bakımı" kategorilerinde ödüle layık görüldü.



Grand Hyatt Otel'de düzenlenen ödül töreninde Mitsubishi Electric markası adına ödülü Eta Melco Genel Müdürü Ufuk Bayam aldı.



Ufuk Bayam, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Japonya'nın en büyük asansör ve yürüyen merdiven üreticilerinden Mitsubishi Electric'in bugüne kadar birçok ilke imza atarak sektörde öncü olduğunu belirtti.



Markanın sektöre kazandırmış olduğu yeniliklere değinen Bayam, "İlklerimize örnek olarak Mitsubishi Electric'e özgü bir mühendislik harikası olan spiral yürüyen merdiveni, ilk zigzag asansörü, Yokohama Tower'ın saniyede 12,5 metreyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yüksek hızlı asansörünü ve 632 metre yüksekliğe sahip Shanghai Tower'ın saniyede 20,5 metre yol alabilen dünyanın en hızlı asansörünü verebiliriz." ifadelerini kullandı.



Bayam, Mitsubishi Electric Corporation ortaklığıyla kurulan ve Türkiye'de Mitsubishi Electric asansörleri ve yürüyen merdivenlerinin tek yetkili satıcısı konumunda bulunan Eta Melco'nun, dünyanın önde gelen mimarlık ve inşaat şirketleriyle iş birliği yaparak otel, çarşı ve iş merkezi gibi büyük ve görkemli yapılara asansör ve yürüyen merdiven sistemleri tesis ettiklerini de hatırlattı.