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Mitsubishi Electric, dijitali evlere taşıyor

Mitsubishi Electric, pandemi döneminde paydaşlarıyla olan iletişimini dijital platformlar üzerinden sürdürüyor.

Mitsubishi Electric, dijitali evlere taşıyor
21.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:06

Mitsubishi Electric, pandemi döneminde paydaşlarıyla olan iletişimini dijital platformlar üzerinden sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen webinarlarda katılımcılarla buluşmaya başladı.

Dijital Fabrikalar Zamanı konseptliyle düzenlenen online seminerlerin ilki 16 Mayıs tarihinde Gömülü Bilgisayar Sistemleri başlığıyla gerçekleşti ve yoğun ilgi gördü.

Yeni webinarlar, 6 Haziran'a kadar her hafta cumartesi saat 15.00'te canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.

Sanayi 4.0'a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veren Mitsubishi Electric, yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan bu konseptle üreticilerin küresel rekabette öne çıkmasına imkan tanıyor.

Tescilli yapay zeka (AI) teknolojisi Maisart ile şirketlerin yapay zekadan yüksek fayda sağlamaları için çalışan Mitsubishi Electric; robotlar, gömülü bilgisayar sistemleri ve akıllı PLC'ler başta olmak üzere tüm yeni nesil otomasyon çözümleriyle üretimde maliyetleri minimuma indirirken verimliliği maksimuma çıkarıyor.

Dijital dönüşümün bugünü, geleceği ve Mitsubishi Electric'in inovatif teknolojilerinin gündeme taşınacağı webinarlara ücretsiz kayıt olmanın linki şu şekilde:

emo.clickmeeting.com/dijital-fabrikalar-zamani-ve-robotlar/register

Dijital Fabrikalar Zamanı Webinar Programı ise şu tarihlerde yapılacak, 16 Mayıs 2020 - 15.00 - Dijital Fabrikalar Zamanı ve Gömülü Bilgisayar Sistemleri, 23 Mayıs 2020 - 15.00 - Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar, 30 Mayıs 2020 - 15.00 - Dijital Fabrikalar Zamanı ve Akıllı PLC'ler ve 6 Haziran 2020 - 15.00 - Dijital Fabrikalar Zamanı ve Gömülü Bilgisayar Sistemleri.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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