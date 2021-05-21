Mitsubishi Electric, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine ileri robot teknolojilerini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mitsubishi Electric, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine ileri robot teknolojilerini anlattı

Mitsubishi Electric, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine ileri robot teknolojilerini anlattı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Mitsubishi Electric Türkiye tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine iş birlikçi robot teknolojileri anlatıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine iş birlikçi robot teknolojileri anlatıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle "İleri Robot ve İş Birlikçi Robot Teknolojileri" konulu bir webinar düzenledi.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Robot Ürün Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, çevrim içi etkinlikte şirketin robot sistemleri ve kolaboratif robot teknolojilerinin kullanım alanları hakkında güncel bilgileri geleceğin mühendis adayları öğrencilerle paylaştı.

Üretim felsefesinin tamamen değiştiğini, artık daha esnek ve daha akıllı araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Ömerdedeoğlu, tüketim alışkanlıklarının artık tamamen değiştiğini ve ihtiyaçların da buna bağlı olarak çeşitlendiğini bildirdi.

Kullanılan telefondan kıyafetlere kadar kişiselleştirilmiş ürünlerin artık daha fazla ilgi gördüğünü ve son kullanıcının karar verme yetkisinin giderek arttığını kaydeden Ömerdedeoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sürekli değişen tüketici taleplerine cevap verebilmek, üretim kapasitesini artırabilmek ve rekabet edebilmek için fabrikalara daha esnek ve daha akıllı mühendislik sistemleri entegre etmemiz gerekiyor. Kişiselleştirilmiş üretimin yanı sıra fabrikalarda karlılığın artması ve operasyonel giderlerin azalması için de akıllı mühendislik teknolojilerine yatırım yapmak, akıllı bulut sistemleriyle entegre çalışabilmek ve tesisi daha güvenli hale getirebilmek kritik bir öneme sahip. Tüm bu beklentilere cevap verebilen ileri robot teknolojileri kullanımı da giderek yaygınlaşıyor ve üreticileri geleceğe hazırlıyor."

"İyi tasarlanmış robotların hem kişiselleştirilmiş özelliklere hem de değişen üretim ve tüketim trendlerine cevap verebilmesi gerekiyor"

Necmi Ömerdedeoğlu, Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen inovatif kolaboratif robotların özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Markamız; uzun yıllardır daha hassas, hızlı ve dar alanda operasyon alanını mükemmel kullanabilen robotlara odaklanıyor. Mitsubishi Electric olarak bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik yazılımsal çözümlerin de markamızın tasarladığı robotlarla birlikte sunulması. İyi tasarlanmış robotların hem kişiselleştirilmiş özelliklere hem de değişen üretim ve tüketim trendlerine cevap verebilmesi gerekiyor. Esneklik, kolay adaptasyon, değişen mühendislik sistemlerine uygunluk ve insanlarla birlikte çalışabilirlik, yeni endüstri sürecinin diğer olmazsa olmazları. Bu da günümüzde kolaboratif robot kavramını gündeme getiriyor."

Ömerdedeoğlu, Mitsubishi Electric'in endüstriyel robot hassasiyetinde çalışan kolaboratif robotlarının operatörle güvenli bir şekilde görev aldığını, operatör yokken endüstriyel robotlara yakın hızlarda hassas çalışabildiğini belirtti.

Koruma sınıfı yüksek robotların endüstriyel ortamların zorlu şartlarına uyum sağlayabildiğinin altını çizen Ömerdedeoğlu, üreticilerin en yüksek düzeyde beklentilerine cevap verebildiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

15 Mayıs sonrası herkes merak içindeydi! WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
15 Mayıs sonrası herkes merak içindeydi! WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Engin Akyürek İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mitsubishi Electric, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine ileri robot teknolojilerini anlattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:39:08. #1.11#

title