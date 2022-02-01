Mitsubishi Electric bir kez daha CDP Çevre Kuruluşu'nun "A Listesi"nde

Uluslararası kar amacı gütmeyen CDP Çevre Kuruluşu, bir kez daha Mitsubishi Electric'e iklim değişikliği faaliyetleri için en yüksek "A Listesi" derecesi verdi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, alınan bu derece, Mitsubishi Electric'in ticari faaliyetleri ve hedefleriyle çevreye verdiği önemi ortaya koydu. Mitsubishi Electric, iklim değişikliği kategorisinde daha önce de 5 farklı yılda "A Listesi"nde yer aldı.

Mitsubishi Electric'in çevre girişimleri "Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050" politikalarını yansıtıyor. Bu politika, enerji tasarruflu ürün ve sistemler ile son teknoloji altyapılar geliştirmeyi, global değer zincirinin çevresel etkilerini azaltmayı ve nihai olarak karbondan arındırılmış daha sürdürülebilir global bir çevreye ulaşmayı hedefliyor.

Mitsubishi Electric'in iklim değişikliği girişimleri arasında şunlar yer alıyor:

"2050 itibarıyla net sıfır CO2 salımı hedefiyle, geliştirme, tasarım ve ham madde tedarik ve üretim süreçlerinden satış, dağıtım, kullanım ve bertaraf etmeye kadar şirketin bütün değer zinciri boyunca sera gazı salımını azaltmak. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için dağıtılmış güç kaynakları ve akümülatörlerle şebeke stabilizasyonun yanı sıra yüksek kapasiteli ve verimli yenilenebilir enerji aktarımı için operasyonel olarak daha ileri teknolojiye dayalı sistemler sunmak. Yüksek verimlilik ve nesnelerin interneti ekipmanları sunarak üretimde emisyonları azaltmak, yenilenebilir enerji kullanım oranını artırmak ve ekipmanları son teknolojiye uygun hale getirirken enerji tasarruflu modeller geliştirmek."