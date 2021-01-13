Mitsubishi Electric bir kez daha CDP A Listesi'nde yer aldı

Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ve su faaliyetleri nedeniyle çevreci ve global kuruluş Karbon Saydamlık Projesi'nden (Carbon Disclosure Project-CDP) tam not aldı.

Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ve su faaliyetleri nedeniyle çevreci ve global kuruluş Karbon Saydamlık Projesi'nden (Carbon Disclosure Project-CDP) tam not aldı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, CDP A Listesi'ne layık görülen şirket, iklim değişiklik kategorisinde dört farklı yılda ve su kategorisinde arka arkaya beş senedir A Listesi'nde yer alıyor.

En yüksek derecede verilen bu not, Mitsubishi Electric'in ticari faaliyetleri ve hedeflerinin çevreye verdiği önemin yanı sıra gerekli bilgileri zamanında ve uygun bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını da kanıtlıyor.

Mitsubishi Electric'in çevre inisiyatifleri; düşük karbonlu, geri dönüşüme dayalı bir toplumun oluşturulması ve biyoçeşitliliğe saygı gösterilmesini vurgulayan 2021 Çevre Vizyonu politikasını yansıtıyor.

Şirket; Haziran 2019'da 2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu'nu "Herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak" olarak açıklamıştı.

Bu politikanın; dekarbonizasyon ve daha sürdürülebilir bir gelecek gerçekleştirmek için global değer zincirleri, enerji tasarruflu ürün ve sistemlerle altyapı açısından çevresel etkileri azaltmak amacıyla hazırlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan