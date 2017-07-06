Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdivenlerine Üç Dalda Ödül

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, asansör ve yürüyen merdivenleri denetleyen uluslararası kuruluş Liftinstituut'un bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlediği 'Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması'nda üç dalda ödül aldı. Her kategoride, ürünün montajı ve bakımını yapan firma ile ürünün sahibi ve işletmecisinin ödüllendirildiği yarışmada Mitsubishi Electric; 'Yılın En İyi Elektrikli Asansör Montajı & Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Montajı', 'Yılın En İyi Asansör Bakımı' ve 'Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Bakımı" ödüllerini kazandı.

Dünyanın dört bir yanındaki asansör ve yürüyen merdivenleri 80 yıllık tecrübesiyle denetleyen Hollandalı bağımsız denetleme kuruluşu Liftinstituut'un her yıl yurtdışında düzenlediği 'Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması' bu sene ilk kez Türkiye'de de gerçekleştirildi. Liftinstituut'un denetlediği ve belgelendirdiği firmalar arasında yapılan yarışmada 2016 yılı değerlendirilerek, Türkiye'nin en iyi asansör ve yürüyen merdiven firmaları seçildi. Her kategoride, ürünün montajı ve bakımını yapan firma ile ürünün sahibi ve işletmecisinin ödüllendirildiği yarışmada, teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric üç ayrı kategoride ödüle layık görülerek, 'Yılın En İyi Elektrikli Asansör & Yürüyen Merdiven Montajı', 'Yılın En İyi Asansör Bakımı' ve 'Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Bakımı' ödüllerini kazandı.

İstanbul'da Grand Hyatt Otel'de düzenlenen ödül töreninde Mitsubishi Electric markası adına ödülü alan Eta Melco Genel Müdürü Ufuk Bayam, Japonya'nın en büyük asansör ve yürüyen merdiven üreticilerinden Mitsubishi Electric'in bugüne kadar birçok ilke imza atarak sektörde öncü olduğunu belirtti. Markanın sektöre kazandırmış olduğu yeniliklerden bahseden Ufuk Bayam, "İlklerimize örnek olarak Mitsubishi Electric'e özgü bir mühendislik harikası olan spiral yürüyen merdiveni, ilk zigzag asansörü, Yokohama Tower'ın saniyede 12,5 metreyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yüksek hızlı asansörünü ve 632 metre yüksekliğe sahip Shanghai Tower'ın saniyede 20,5 metre yol alabilen dünyanın en hızlı asansörünü verebiliriz" diye konuştu.

"Prestijli Projelere Yüksek Katma Değer"

Mitsubishi Electric Corporation ortaklığıyla kurulan Eta Melco Elevator CO LLC'nin, dünyanın önde gelen mimarlık ve inşaat şirketleriyle işbirliği yaparak otel, çarşı, iş merkezi gibi büyük ve görkemli yapılara asansör ve yürüyen merdiven sistemleri tesis ettiklerini ifade eden Bayam, "Türkiye'de de pek çok prestijli projeye katma değer sağlamak için çalışıyoruz. Kalite politikamız kapsamında müşterilerimize, hizmet verdiğimiz her alanda en üst seviyede kalite, güvenlik ve konforu taahhüt ediyoruz. Mitsubishi Electric'in ileri teknolojisiyle üretilen inovatif ürünlerimizi, uzman kadromuzun danışmanlık, montaj ve bakım konularındaki deneyimiyle birleştirerek yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Bu noktada, Türkiye'nin en iyi asansör ve yürüyen merdiven firmaları arasında yer almış olmaktan büyük onur duyduk.

Kazandığımız her ödül, teknolojimizi ve hizmetlerimizi bir üst basamağa taşımak konusunda en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.