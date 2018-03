Mitsubishi E-Evolutıon Concept Ve Yeni Outlander Phev 'i Tanıtacak

Mitsubishi Yeni Outlander PHEV ve e-EVUOLUTION Concept



Mitsubishi Motors, Cenevre Otomobil Fuarı'nda MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT ile 2019 model yeni Outlander PHEV 'i tanıtacak

Mitsubishi Motors Corporation, 6 – 18 Mart 2018 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenecek olan 88. Cenevre Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda, MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT'in Avrupa prömiyeri ve önümüzdeki sonbaharda Avrupa pazarına sürülecek olan yeni 2019 model Outlander PHEV'in global prömiyerini gerçekleştirecek.

Mitsubishi Motors'un en yenilikçi teknolojisini ve etkileyici tasarımını yansıtan iki yeni otomobili olan yeni Outlander PHEV ve MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, aynı zamanda markanın yeni ürün stratejisini de ortaya koyuyor. Mitsubishi Motors, gelişmiş bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla yeni modellerinde zenginleştirilen elektro-mobilite teknolojisini SUV uzmanlığı ile birleştirdi.

Yeni Outlander PHEV



Mitsubishi Motors, 80 yıllık 4WD uzmanlığı, elektro-mobilite alanında 50 yıllık ARGE geçmişi ve 30 yıllık ralli zaferi kazanan dört tekerlekten çekişli kontrol sistemi teknolojisine dayanan geçmişi ile, 2013 yılında segmentte kuralları belirleyen plug-in hibrit elektrikli Çift Motorlu SUV otomobili Outlander PHEV'i piyasaya sürdü. Mitsubishi Motors, bunu diğer otomobil üreticilerinden önce gerçekleştirdi.

Satışına başlanan ilk günden günümüze, pazardan gelen olumlu tepkinin verdiği güç ve sürekli iyileştirmenin desteği ile, Outlander PHEV, teknolojiyi ilk benimseyenlere yönelik bir araçtan, Mitsubishi Motors'un ana faaliyet alanına dönüştü. Outlander PHEV, 2015, 2016 and 2017 yıllarında Avrupa'nın en çok satan plug-in hibrit aracı oldu ve bugüne kadar, Avrupa'da 100.000 adedin üzerinde satış gerçekleştirildi. Dünya çapında 140.000 adedin üzerinde kümülatif satış ile, Outlander PHEV dünyanın en çok satan plug-in hibrit SUV aracı kabul ediliyor.

En üstün teknolojik özellikler ile donatılan Outlander PHEV, Mitsubishi Motors'un amiral gemisi ürünü konumunda. Mitsubishi Motors PHEV teknolojisi ile elektrikli araçlar kategorisinde halen ciddi bir sorun olan sürüş menzilinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. 2019 model yeni Outlander PHEV, daha keskin hatları, daha şık iç dizaynı ve yeniden tasarlanan şanzımanı ile sınırları daha da zorlayacak.

PHEV sistemi: PHEV 2.0

2.4 Atkinson çevrimli benzinli motor, Otto çevrimli 2.0 litrenin yerini alıyor. Daha yüksek tork, daha sessiz çalışma ve daha yüksek verim sağlıyor.

Jeneratör gücü %10 artırıldı.

Arka motor gücü %10 artırıldı

Araç batarya kapasitesi %15 artırıldı.

Araç batarya gücü %10 artırıldı.

Teknolojik görünümlü LED farlar, dikdörtgen ön sis lambası çerçeveleri, DYNAMIC SHIELD ön tasarım konsepti ve ön tarafta alt koruma plakası gibi, bir dizi yenilik aracın dış görünüşünde ön plana çıkıyor. Yeni 18 inç alaşımlı jantlar ve arka tarafa eklenen büyük rüzgarlık otomobile daha keskin ve sofistike bir görünüm kazandırıyor.

İç alanda ise, yeni deri döşeme, beli sarmalayan tamamen yenilenen ön koltuklar, revize edilmiş kumanda mekanizması, yeni gösterge paneli, yeni trim, arka A/C çıkışları olarak sıralanıyor.

4WD sistemi: Daha fazla mod



Önceki modellerde bulunan NORMAL ve 4WD LOCK modlarına iki yeni sürüş modu ekleniyor. SPORT modu, sürücüye virajlı yollarda daha fazla sürüş keyfi için daha fazla kontrol imkanı sunuyor. SNOW modu ise, karla kaplı veya kaygan zeminlerde daha yüksek güven sunuyor.

Tasarım: Keskin ve sofistike

Ana teknik özellikler*

U x G x Y

(mm)

4695 x 1800 x 1710

Aks açıklığı

(mm)

2670

Ön/arka tekerlek aralığı

(mm)

1540/1540

Motor

MIVEC özellikli 4 silindirli 2.4L Atkinson çevrimli benzinli 16 supaplı DOHC

Elektrikli motorlar

Ön x 1, arka x 1

Sürüş pili

Lityum iyon

Pil kapasitesi

(kWh)

13,8

MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT



MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, yenilenen Mitsubishi Motors markasının benimsediği stratejik yönü gözler önüne sermeyi hedefleyen teknik bir prototip. MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, SUV, EV ve ağa bağlı mobilite müşteri deneyimi için yeni sistemlerin güçlü yönlerini bir araya getiriyor. Tamamen elektrikli, yüksek performanslı SUV konsept otomobil, Mitsubishi Motors'un yeni global sloganı "Drive Your Ambition" kapsamındaki yeni marka stratejisini de yansıtıyor.

Tasarım



Mitsubishi Motors, otomobillerini diğerlerinden ayıran dayanıklılık, özgünlük ve fonksiyonellik özelliklerini "Güçlü & Becerikli" felsefesini baz alarak kendine özgü ve çekici bir tasarım yarattı. Köklü ve güçlü bir mirasa sahip Mitsubishi Motors düşünüldüğünde, akla gelen üstün 4WD kontrolü ile birlikte kanıtlanmış arazi performansı geliyor. MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT ile üstün, yüksek performanslı 4WD sistemi daha da ileriye taşınıyor.

Dış

MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT'in ön yüz tasarımı, Mitsubishi Motors'un DYNAMIC SHIELD tasarım konseptine taze bir bakış sunuyor. Siyah radyatör ızgarasının, camın altında korunması, bu otomobilin yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olduğuna dair bir ipucu sunuyor. Üzerlerindeki cam ile korunan kamera ve sensörlere, mavi çizgiler ile vurgu yapılıyor. Aerodinamik, farların altındaki büyük hava girişleri ile geliştirildi. Aynı zamanda elektrikli fren kaliperlerinin etkin şekilde soğutulmasına da yardımcı oluyorlar.

Yan görüşte, güçlü omuzlara sahip bir profil, yatay karakter çizgisi ve içe doğru eğimli daha alçak bir gövde ile SUV otomobillerin özüne vurgu yapıyor.

Kısa çıkıntılar, atiklik ve çevikliği yansıtıyor. Köşelerin kaslı tasarımı, dört tekerleğin yola uygulamaya hazır olduğu güçlü torkun ipuçlarını veriyor.

Ön camın derin eğimi ve kısa çıkıntılar, sadece bir elektrikli otomobilde mümkün olan eşsiz silüeti yaratıyor.

Arkadaki büyük altıgen şekil, arazide sürüşte kalitenin simgesi ve Mitsubishi'nin mirasının en ikonik bölümlerinden olan efsanevi Pajero'nun yedek lastik kapağından ilham alıyor.

C sütununun tasarımı, bir jet uçağının kuyruğunu hatırlatıyor. Hava girişi ve C sütunundan arka tampona uzanan difüzör de aerodinamiğe katkıda bulunuyor.

Gösterge panelini boylu boyunca kaplayan büyük düz ekran, dışarıdaki koşulları, navigasyon ve koçluk bilgisini gösteriyor. Büyük ekranın her iki yanında bulunan iki küçük ekran, ön ve arka kameralardan gelen görüntüleri yansıtıyor. Sürücü, sıkışık durumlarda, ön tekerleklerin üzerinden bakarak bugüne kadar hiç görülmemiş hassasiyette manevra yapma imkanını sağlayan kamera görüntüsünden yararlanıyor.

Neredeyse 360 derece görüş sağlayacak şekilde tasarlanan camlar bir otomobilden çok jet uçağına benzer bir his veriyor.

EV sistemi: MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, sessiz ve son derece duyarlı performansı sunmak üzere yüksek kapasiteli bir batarya sisteminden beslenen yüksek torklu, yüksek performanslı elektrikli motorlar kullanıyor. Batarya, en yüksek sürüş performansı için otomobilin orta kısmının altında bulunuyor.

4WD sistemi: İstisnai sürüş performansı için, üç motorlu 4WD sistemi, ön tekerleklere tahrik sağlamak için elektronik olarak kontrol edilen tork yön verme AYC ünitesi ile iki arka motoru eşleştiren yeni bir Çift Motorlu Aktif Yalpalama Kontrolü (ATC) sistemi ile tamamlanan tek bir motordan yararlanıyor. Bunların tümü, Mitsubishi Motors'un eşsiz Super All-Wheel Control (S-AWC) araç dinamik kontrol sistemine entegre edildi. MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT'in frenleri, geleneksel hidrolik kaliperin yerini alan elektrikli kaliperlerin yardımıyla sürüş kuvvetlerini duyarlı bir şekilde kontrol ediyor. Sistemin etkileri, G kuvvetlerinin düşük olduğu düşük hızlarda dahi anında hissedilip anlaşılabiliyor. İster şehirde, ister otoyolda isterse dolambaçlı yollarda sürülsün, tamamen elektrikli bu araç her zaman sürücünün niyetini tıpatıp yansıtan, canlı ve atik yol tutuşu sağlıyor.

AI sistemi: MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT'in beyni, sürücünün imkanlarını artıran Yapay Zeka (AI) sistemidir. Bir dizi sensör, AI sisteminin anında yol ve trafik koşullarındaki değişiklikleri ve sürücünün niyetini anında okumasına imkan verir. Sürücünün niyeti ile aracın performansı arasında pürüzsüz koordinasyon sağlayan sistem, her yetenek düzeyinden sürücüyü destekliyor. Taşıtı kontrol etmeyi daha kolay ve güvenli hale getirilerek, otomobil sürüş deneyimi yepyeni bir düzeye taşınıyor. Özel bir koçluk fonksiyonu, AI sisteminin sürücüye bilgi aktarmasına ve sürüş uzmanlığını dikkat çekmeden iyileştirmesine imkan veriyor. Sürücünün beceri düzeyine ilişkin profili oluşturduktan sonra sistem, sesli diyalog ve büyük gösterge paneli ekranı yoluyla tavsiyelerde bulunan bir eğitim programı inşa ediyor. Sonuç olarak, her beceri düzeyinden sürücüler, hızlıca tam da istedikleri şekilde davranan bir araç deneyimliyor ve kısa süre içinde, sürüş deneyiminden daha da fazla keyif aldıklarını görüyorlar.

İç



Otomobilde büyük bir içten yanmalı motor bulunmaması, tasarımcılara radikal ölçüde geniş alan sağladı. Gösterge paneli, sürücünün önünde yüzüyormuş gibi görünüyor. Yatay gösterge paneli, sürüş sırasında aracın durumunu hissetmeyi kolaylaştırıyor.

Teknoloji

Mitsubishi

