Mitsubishi'den tüm modellere sıfır faiz
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Mitsubishi'den tüm modellere sıfır faiz

Temsa Motorlu Araçlar, haziran ayında Mitsubishi L200, Eclipse Cross, ve Space Star modellerinde “0 faiz” kampanyaları ve 3 ay ertelemeli “Şimdi Al Eylül’de Öde” kampanyaları uygulamaya başladı.

Mitsubishi'den tüm modellere sıfır faiz
09.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:13

Temsa Motorlu Araçlar, haziran ayında Mitsubishi L200, Eclipse Cross, ve Space Star modellerinde "0 faiz" kampanyaları ve 3 ay ertelemeli "Şimdi Al Eylül'de Öde" kampanyaları uygulamaya başladı.

Kampanyalardan sadece birinden yararlanabilecek olan bireysel müşteriler için Haziran ayında tüm L200 modellerinde 70.000 TL'ye, 12 ay, %0 faiz finansman kampanyası geçerli olacak.

"Şimdi Al Eylül'de Öde" kampanyasını tercih edecek bireysel müşteriler ise aynı modellerde 70.000 TL'ye 12 ay %0,31 faiz ile 3 ay ertelemeli ödeme olanağı bulacak.

Aynı oranlar ve seçenekler Haziran ayında Mitsubishi Motors'un SUV modeli Eclipse Cross' un tüm versiyonlarında da geçerli olacak.

Space Star 1.2 Intense CVT için ise 36.000 TL'ye 12 ay 0 faiz finansman kampanyası uygulanacak. "Şimdi Al Eylül'de Öde" kampanyasından yararlanmak isteyen bireysel müşteriler ise 36.000 TL'ye 12 ay %0,31 faiz olanağından yararlanacaklar.

Servis kampanyaları

"Mitsubishi Care" kapsamında servise giren 2016 model ve altı tüm araçlarda yedek parça, yağ ve işçilikte araç yaşının iki katı indirim başladı.

15 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak servis indirimi kampanyası L200, Space Star, Eclipse Cross, ASX ve Outlander modellerinde 2016 model ve altı tüm araçlarda yedek parça, yağ ve işçilikte araç yaşının iki katı indirim uygulanacak. Kampanya ayrıca bu kapsamda olup servise girecek araçlar için kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit olanağı da sunuyor.

Uygulama, Mitsubishi'nin mevcut satış sonrası hizmetlerini ek ücret olmadan paketler halinde sunuyor ve kapsamını genişletiyor.

Kampanya kapsamında araç yaşının iki katı olarak uygulanacak olan ve kredi kartına 6 taksit olanağı sunan servis indirim oranları şöyle; 2016 yılı araçları için %8, 2015 için %10, 2014 için %12, 2013 için %14, 2012 için %16, 2011 için %18 ve 2010 ve altı yaştaki araçlar için %20.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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