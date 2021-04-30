Mitra ne demek? Mitra anlamı ne?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Mitra karakteri izleyicilerin merak konusu odu. İzleyiciler Mitra ne demek ve Mitra anlamı ne konularını araştırdı. Peki, Mitra ne demek?

Kırmızı Oda izleyicileri yeni bölümde yeni karakter Mitra'yımerak etti. Peki, Mitra ne demek? Mitra anlamı ne? İşte, Mitra hakkında merak edilenler…

MİTRA NE DEMEK?

Mitra (Mitras ya da Mica, Zentçe: , Antik Farsçada Mica), Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Sözleşmelere uyulmasını denetlemenin yanında her şeyi gören; gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu olduğuna inanılır.

M.Ö. 4. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nde yaygınlaşan Mitraizm, kaynağını Fars ya da Zerdüşt kaynaklarındaki Mitra'dan alır.

Mitra'nın mi-it-ra- olarak bilinen ilk kaydı Van Gölü'nün güneyindeki Hurri kırallığı Mitannilerle Hititler arasında M.Ö. 1400 tarihli barış antlaşmasında, dört diğer Hint-Ârî geleneğinden tanrıyla birlikte şahit ve koruyucu olarak belirtilişidir. Daha sonra Vedaların en eski bölümlerinde gözükürken son hâlini Avesta'da alır. Güneş ve güneş ışığıyla tasviri dışında dostluk, doğruluk, arkadaşlık gibi kavramlarla da ilişkilendirilmiştir. Sanskritçede dost ve arkadaş olarak geçerken Avesta'ya sözleşme, anlaşma olarak geçer.