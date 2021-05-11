Mitomani Nedir ve Neden Olur? Mitomani Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Mitomani bir hastalıktır.

Mitomani bir hastalıktır. Mitomani, patolojik yalancılığın diğer adıdır ve psikolojik bir hastalıktır.

Mitomani Nedir?

Mitomani, patolojik yalancılık olarak tanımlanan psikolojik bir hastalıktır. Hastalığın adı "mitomani"dir ve bu hastalığa sahip kişilere de "mitoman" denir. Mitomani kelimesi psikiyatride Latince ismi olan pseudologia fantastica olarak adlandırılır. Mitomani kelimesi ise Yunanca bir kelime olan ve efsane anlamına gelen "muthos" ile Latince bir kelime olan ve delilik anlamına gelen "mania" sözcüklerinden oluşmuştur.

Mitomani hastalığı psikiyatride pek az bilinen bir hastalıktır. Mitomani hastalığı hakkında hala yeterli bilimsel çalışma ve yayın da bulunmamaktadır. Mitomani hastalığı ilk defa Alman doktor Anton Delbrueck tarafından 1891 yılında şöyle tanımlanmıştır: " Tamamen orantısız ve fark edilebilinir bir amacı olmayan; kapsamlı ve karmaşık, ömür boyu veya yıllarca sürebilen yalan ve uydurmalardır." Alman doktor Anton Delbrueck'un 1891 yılındaki patolojik yalancılığı bu tarifinden beri mitomani hastaları yeterince araştırılma konusu yapılmamıştır.

Mitomani hastalığı hakkında bu anlamda fazla bilimsel çalışmanın olmadığı görülmektedir.

Mitomani hastalığı halk arasında "yalan söyleme hastalığı" olarak da bilinmektedir. Mitomani insanların sosyal hayatını etkileyen önemli bir davranış bozukluğudur. Mitomani, yani sürekli yalan söyleme hastalığına yakalanan kişilere de mitoman denilmektedir. Bugün enteresan bir şekilde mitomani hastalığının yaygınlaştığı gözlenmektedir. Mitomani bir psikolojik rahatsızlıktır ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

Mitomani Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Mitomani hastası hiç bir sebep yokken yalan söyleme ihtiyacı içinde olur. Hasta sürekli ve her konuda yalan konuşur. Bu kişinin yalan söylemekte bir çıkarı da olmayabilir ve hatta yoktur. Mitomani hastalığının ilerleyen aşamalarında ise mitoman yani hasta kendisi bile söylediği yalanlara inanmaya başlar. Mitomani hastalığının belirtilerini ana başlıkları ile şöyle sıralamak mümkündür:

Mitomani hastasının söylediği yalanlardan haz ettiği, haz duyduğu gözlenir.

Mitomani hastası asla söylediği yalanlardan pişman olmaz ve pişmanlık duymaz.

Mitomani hastası yalan söylemekte ısrar eder ve sürdürür.

Mitomani hastası eğer yalanı ortaya çıkarsa aşırı tepki gösterir, agresif ve alıngan tavır sergiler.

Mitomani hastası ilerleyen aşamada kendi söylediği yalanlara kendisi de inanmaya başlar.

Mitomani hastasının söylediği yalanları arasında kurgusal bir bütünlük olduğu gözlenir.

Mitomani hastası yalan söylerken herhangi bir kazanç ya da menfaat beklentisi içerisinde bulunmaz.

Mitomani Hastalığı Tedavisi Hakkında Bilgi

Mitomani hastalığının altında yatan sebepler arasında ilk sırada çocukluk döneminde yaşanmış olan olaylar ve travmalar gelmektedir. Çocukluk döneminde ebeveynler sürekli gözlenir ve doğrusu ile yanlışı ile büyüklerin davranışları rol model alınır. Çocuk adeta bir kamera gibi özellikle de ebeveynlerinin davranışlarını örnek alır ve içselleştirir. Anne ve babasının yalan söylediğine tanık olan çocuğun da ileriki yaşlarda yalan söylemeye meyil etmesi ve mitomani hastalığına yakalanma olasılığı yüksek olacaktır. Mitomani hastalığının tedavisinde izlenecek yol ise şöyledir:

Mitomani hastasının tedavisi iki bölüm şeklinde ele alınır. İlki aile, ikincisi ise doktordur.

Mitomani hastası kendine böyle bir hastalık olduğunu kabul etmez ve ret eder. Bu sebeple çoğunlukla hastanın yakınları bu hastalığı ortaya çıkarırlar. İlk yapılacak iş mitomani hastasını ikna etmek olmalıdır.

Mitomani hastası olduğuna ailesi tarafından ikna edilmiş olan kişinin bu kez de tedaviye razı edilmesi gerekir.

Mitomani hastası tedaviye razı geldikten sonra doktorun görevi başlayacaktır. Psikiyatristler çoğunlukla psikoterapi tedavisini uygun görerek uygulamaktadırlar.

İlaç tedavisi yani farmakoterapi seçeneği yardımcı tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.

Bunların dışında gerek görülürse hastanın merkezi sinir sistemi anormallikleri üzerinde de araştırmalar yapılarak uygun tedaviler belirlenmektedir.

Kaynak: Hürriyet