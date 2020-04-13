Mitomani nedir? Mitomani hastalığı belirtileri neler? Mitomani nasıl tedavi edilir? Mitomani ne demek? Kişinin yalan söyleme ve söylediği yalana inanması olarak bilinen mitomani hastalığı nasıl ortaya çıkar, belirtileri neler? Mitomani hastalığının belirtileri değişiklik gösterse de genellikle; kendi söylediği yalana inanmak, sürekli yalan söyleme ihtiyacı gibi kendini gösterir. Mitomani nasıl tedavi edilir?

Mitomani hastalığı nedenleri neler? Hastanın çocukluğu ile alakalı ortaya çıkan mitomanı hastalığında kişi, hasta olduğunu düşünmediği için tedavi edilme gereksiniminin de farkında olmaz. Bu süreçte kişiye öncelikle hasta olduğunu kabul ettirmek gerekir ve yalan söylediği ısrala tekrar edilmemelidir. Mitomani hastalığı belirtileri, ilaçları haberimizde...

MİTOMANİ NEDİR?

Yalan söyleme ve buna inanma hastalığı olarak bilinen mitomaniye yakalanmış kişilere de mitoman adı verilir. Genellikle kişinin dikkat çekmek, odak noktası olmak adına söylediği yalanlarla başlar ve bir süre sonra alışkanlık halini alır. Yalan söylemeye başlayan kişi yalan söylemekten kendini alamaz. Bu şekilde yalan söyleyenler, durumun hastalık derecesinde olduğunun farkına varmaz ve tedavi ihtiyacını da duymaz. Bu nedenle kişinin yalan söyleme alışkanlığını farkeden yakınları tedavi için hastayı ikna etmelilerdir.

MİTOMANİ NASIL ANLAŞILIR?

Kişinin mitomaniye yakalanıp yakalanmadığını genel olarak: yalan söylemektan zevk aldığı, yalan söyleme ihtiyacı duyduğu, yalanları nedeniyle pişmanlık duymaması, konuştuğu yalanlara kendisinin de inanması, yalanları arasında ilişki bulunmaması gibi belirtilerden anlamak mümkün. Fakat mitomani belirtileri değişiklik de göstermektedir. Yalan söyleyen kişi yalanının yakalanması halinde deagresif ve alıngan bir tutum içerisine girebilir.

MİTOMANİ HASTALIĞI NEDENİ

Mitomani hastalığı genellikle, kişinin çocukluk dönemine dayanır. Çocuk yaşta yaşamış olduğu istismarlar, travmatik olaylar, ebeveynlerinin yalanlarına şahit olması, kişilik bozukluğu bulunması, birileri tarafından takdir edilme isteği, aşağılanmaktan korkması, doğruları söylediğinde kendisine inanılmaması gibi gerekçeler hastalığın başlıaca nedenleri olarak gösterilebilir.

MİTOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mitomani hastalığının tedavisi hassas bir süreçtir ve psikologlar tarafından yürütülür. Kişinin durumuna göre ilaçlar ya da terapiler uygulanabilir. Tedavinin en önemli noktası, kişiye yalancı olduğunu söylemek yerine bunun bir hastalık olduğunu kabul ettirmektir. İkna edilmesinin ardından tedaviyi onaylatmak sonraki adımdır. Tedavinin başlangıcında kişinin çocukluğuna inilerek mitomaninin nedenleri öğrenilmeye çalışılır. Bu süreçte hasta yakınları ile doktor sürekli iletişim halinde kalarak yeniden başlama ihtimali olan hastalığı kontrol altında tutmaya çalışılır.

Hasta ile iletişime geçen doktor, kişinin ilaç veya terapi ihtiyacını keşfeder fakat, genellikle psikoterapi ile yola devam edilir. Genellikle mitomani tespit edilen kişilerde başka psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıktığından hastaneye yatma gibi durumlar gelişir.