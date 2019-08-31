Mitokondri nakli nedir? Mitokondri görevleri ve özellikleri

31.08.2019 13:59

Sunucu Seren Serengil, 2018 yılında dünya evine girdiği şarkıcı Yaşar İpek ile boşanma noktasına geldi. İpek'in iddialarına göre Serengil, Mitokondri nakli ile hamile kaldı ve evlilikleri bu nedenle riske girdi. Mitokondri ne işe yarar? Mitokondri nakli tüp bebek nedir? Mitokondri nedir? Mitokondri özellikleri…

MİTOKONDRİ NEDİR?

Trilyonlarca hücreden meydana gelen vücudumuzda farklı görevde birçok hücre organeli bulunuyor. Bunlardan biri de enerji kaynağı mitokondrilerdir. Bu hücreler vücuda gerekli enerjiyi sağlayan yapılardır.

MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına nakledilir. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Bu hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.

Mitokondriler, baba adayından alınan spermle birlikte yaşlanan yumurtanın içine enjekte ediliyor. Böylece yumurtanın kendi kendini yenilemesi, yaşlanmanın engellenmesi sağlanıyor. Gebelik kalitesini arttıran bu işleme ise destekleme deniyor.

ÖZELLİKLERİ

*Bölünüp çoğalma özelliğine sahiptirler,

*Solunum sırasında monomer organik besinler, inorganik besinlere dönüşürler,

*Görevi; O2 'li solunum ile ATP sentezini gerçekleştirmek,

*Mitokondriler, oksijenli solunum yapan ökaryotik hücrelerde bulunur. Prokaryotik hücrelerde ve memelilerin alyuvarlarında bulunmaz,

*Mitokondri hücrede enerji üreten organeldir,

*Mitokondrilerin büyüklük ve şekilleri bakterilerinkiyle benzerlik gösterir,

*Kendilerine ait ribozom, DNA ve RNA ları vardır. Mitokondri ribozomları yaklaşık olarak bakteri ribozomlarının büyüklüğündedir. Mitokondriyal DNA bakterilerde olduğu gibi daireseldir. Tüm bunlar Endosimbiyoz Kuramını desteklemektedir. Endosimbiyoz Kuramına göre mitokondri bir aerob prokaryotun ökaryotik hücre içine girerek simbiyotik olarak yaşayamaya başlaması sonucu gelişmiş bir organeldir,

*Mitokondriler kloroplastlar gibi çift zara sahip organellerdir.