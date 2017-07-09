Mitingte Rahatsızlananlara İlk Müdahale Sağlık Ekiplerinden Geldi

Mitingte Rahatsızlananlara İlk Müdahale Sağlık Ekiplerinden Geldi

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHAMaltepe'deki miting alanında, kalabalık her geçen dakika artarken, alanda bulunanlar arasında fenalaşan da oldu.

Mitingte Rahatsızlananlara İlk Müdahale Sağlık Ekiplerinden Geldi

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Maltepe'deki miting alanında, kalabalık her geçen dakika artarken, alanda bulunanlar arasında fenalaşan da oldu. Rahatsızlanan bazı vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı, ambulanslara bindirilerek alandan çıkarıldılar. 

Görüntü Dökümü

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-Ambulansların alana girişi

-Fenalaşan vatandaşların ambulansa alınması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Alana giren ambulanslar

-Genel ve detaylar