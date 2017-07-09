Mitingte Rahatsızlananlara İlk Müdahale Sağlık Ekiplerinden Geldi
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHAMaltepe'deki miting alanında, kalabalık her geçen dakika artarken, alanda bulunanlar arasında fenalaşan da oldu.
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Maltepe'deki miting alanında, kalabalık her geçen dakika artarken, alanda bulunanlar arasında fenalaşan da oldu. Rahatsızlanan bazı vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı, ambulanslara bindirilerek alandan çıkarıldılar.
Görüntü Dökümü
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-Ambulansların alana girişi
-Fenalaşan vatandaşların ambulansa alınması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Alana giren ambulanslar
-Genel ve detaylar