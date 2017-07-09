Mitingte Rahatsızlananlara İlk Müdahale Sağlık Ekiplerinden Geldi

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA



Maltepe'deki miting alanında, kalabalık her geçen dakika artarken, alanda bulunanlar arasında fenalaşan da oldu. Rahatsızlanan bazı vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı, ambulanslara bindirilerek alandan çıkarıldılar.



Görüntü Dökümü



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-Ambulansların alana girişi



-Fenalaşan vatandaşların ambulansa alınması



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Alana giren ambulanslar



-Genel ve detaylar