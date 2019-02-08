Mitinge geç kaldı, cumhurbaşkanı tablosu elinde kaldı

Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere 15 öğrenci tarafından 25 günde hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan tablosu, mitinge geç kalınca öğretmenin elinde kaldı

SİVAS - Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere 15 öğrenci tarafından 25 günde hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tablosu, mitinge geç kalınca öğretmenin elinde kaldı.

Sivas'ta Yavuz Selim Orta Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hayriye Özay, 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla 15 öğrencisi ile 25 günde hazırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istedi. Dersinin geç bitmesi nedeni ile Erdoğan'ın saat 15.00'da Sivas tarihi Kent Meydana geç giden Özay, Cumhurbaşkanına ulaşamadı. Geç kaldığı için tabloyu Erdoğan'a hediye edemeyince miting meydanında tablo elinde kaldı.

Özay, üzgün olduğunu ancak tabloyu bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmekte kararlı olduğunu belirterek, "Bu tabloyu 15 Temmuz'un yıl dönümünde Sivas meydanında sergilemek için hazırlamıştık. Bazı nedenlerle sergileyemedik. Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için sakladık. Bugün ki Sivas mitinginde teslim hediye etmek istedim. Ancak dersim geç bittiği için mitinge de geç kaldım. Geç kalmasaydım bu tabloyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyordum. Halen de ümitliyim" dedi.

Kaynak: İHA