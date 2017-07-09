Miting Alanında Güvenlik Üst Düzeyde

Adalet Mitingi'nin yapıldığı Maltepe Miting Alanı'na girişler 3 noktadan sağlandı. Bu 3 nokta da mitinge gelenler 200 metre arayla iki kez arandı. Çantalar X-RAY cihazlarından geçirildi. Arama bölgelerinde Özel Harekat Timleri de elleri tetikte nöbet tuttu. Minarelere ve yüksek bölgelere keskin nişancılar konuşlandırıldı.



YIĞILMALAR OLDU



Ana giriş noktasında yığılmalar oluştu. Polisler ve parti görevlileri kalabalığı diğer girişlere yönlendirdi. Fakat kalabalık buna itiraz edip 3 nolu kapıdan geçip arama noktasına doğru ilerledi. - İstanbul