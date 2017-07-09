Miting Alanında Güvenlik Üst Düzeyde…

Alana gelenler didik didik arandı.



Cami minaresine ve yüksek bölgelere keskin nişancılar yerleştirildi.



Ana giriş kapısında yığılmalar oluştu. Polis ve parti görevlileri mitinge gelenleri diğer kapılara yönlendirdi; fakat başarılı olamadı.



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



Adalet Mitingi'nin yapıldığı Maltepe Miting Alanı'na girişler 3 noktadan sağlandı. Bu 3 nokta da mitinge gelenler 200 metre arayla iki kez arandı. Çantalar X-RAY cihazlarından geçirildi. Arama bölgelerinde Özel Harekat Timleri de elleri tetikte nöbet tuttu. Minarelere ve yüksek bölgelere keskin nişancılar konuşlandırıldı.



YIĞILMALAR OLDU



Ana giriş noktasında yığılmalar oluştu. Polisler ve parti görevlileri kalabalığı diğer girişlere yönlendirdi. Fakat kalabalık buna itiraz edip 3 nolu kapıdan geçip arama noktasına doğru ilerledi.



Görüntü Dökümü:



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-Arama noktaları



-Mitinge gelenlerin aramadan geçirilmesi



-Yığılmaların oluşması



-Polisin ve parti görevlilerinin kalabalığı diğer kapılara yönlendirmesi



-Kalabılığın polis setini geçip arama noktasına girmesi



-Keskin nişancılar



-Özel harekat timlerinin arama noktasında konuşlanması



-Genel ve detaylar