Mitiga Havalimanı'na Saldırı Savaş Suçudur"

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı "savaş suçu" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak değerlendirdi.

UMH Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mitiga Uluslararası Havalimanı bombalanarak işlenen suçun, yerel ve uluslararası kanunlara aykırı olduğu, dini öğretiler ve insani değerlerle de çeliştiği ifade edildi.

Saldırının "savaş suçu" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu suçu işleyen ve işlenmesi için talimat verenlerin uluslararası ve yerel yargı önüne çıkarılması amacıyla gerekli yasal adımların atılmaya başlandığı kaydedildi.

Havaalanına saldırının, sivillerin sıkıntılarını artırdığı, hasta ve yaralıların tedavi amaçlı yurt dışına çıkışı için engel oluşturduğu aktarılan açıklamada ayrıca, Hafter güçlerine çocukları militarize etme ve sivillerin yaşadığı bölgelere rastgele saldırılar düzenleme suçlaması yöneltildi.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, bugün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA